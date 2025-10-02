Публічно погрожує світові: Путін прокоментував останні заяви адміністрації Трампа та попередив усіх

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на нещодавні заяви з боку США. Тиран наголосив, що "ніхто не зможе диктувати Кремлю, що робити", і додав, що "у будь-якої могутності є межа". Про це повідомляє "Главком" з посиланням на виступ Путіна.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Путін під час свого виступу на Валдаї поскаржився, що Росії двічі відмовляли у вступі до НАТО. Також він пригадав свою розмову з колишнім президентом США Клінтоном, який сказав йому, що тоді це було нереально.