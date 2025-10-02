logo_ukra

Публічно погрожує світові: Путін прокоментував останні заяви адміністрації Трампа та попередив усіх

Володимир прокоментував останні заяви адміністрації Трампа

2 жовтня 2025, 20:58
Лиля Воробьева

 Російський диктатор Володимир Путін відреагував на нещодавні заяви з боку США. Тиран наголосив, що "ніхто не зможе диктувати Кремлю, що робити", і додав, що "у будь-якої могутності є межа". Про це повідомляє "Главком" з посиланням на виступ Путіна.

Публічно погрожує світові: Путін прокоментував останні заяви адміністрації Трампа та попередив усіх

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

працювати з РФПутін під час свого виступу на  Валдаї поскаржився, що Росії двічі відмовляли у  вступі до НАТО. Також він пригадав свою розмову з колишнім президентом США Клінтоном, який сказав йому, що тоді це було нереально.

 "І обидва рази ми фактично отримали відмову, причому з порога. Повторю, ми були готові до спільної роботи, до нелінійних кроків у сфері безпеки та глобальної стабільності. Але наші західні колеги виявилися не готовими звільнитися від полону геополітичних та історичних стереотипів, від спрощеної схематичної картини світу. Я теж публічно говорив, коли ми з паном Клінтоном, з президентом Клінтоном розмовляли. Він каже: "Знаєш, цікаво, я вважаю, що це можливо". А потім ввечері каже: "Я зі своїми порадився, нереально". Зараз нереально, а коли реально? Все, все зникло",- поскаржився Путін.
 



