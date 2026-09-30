«Пусть боятся»: кто может стать следующей целью Москвы в Европе

Россия расширяет кампанию по передаче под государственный контроль активов иностранных компаний. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве и бизнесе, в центре внимания Москвы оказались европейские предприятия, работающие на российском рынке.

Кремль. Фото: из открытых источников

Только в сентябре под временное управление в России были переданы активы швейцарской Nestlé, немецкой Metro AG и французского Auchan. Формально речь идет не об окончательной конфискации собственности: назначенные государством управляющие получают контроль над российскими структурами компаний.

Однако в Москве уже дали понять, что список потенциальных целей может расшириться. Высокопоставленный российский чиновник заявил Reuters, что пришло время для "асимметричных мер" в ответ на санкции и действия европейских стран.

На вопрос о том, могут ли следующими оказаться российские подразделения итальянского UniCredit и австрийского Raiffeisen, источник ответил коротко: "Пусть они боятся".

В Кремле связывают происходящее с тем, что Москва называет ростом непосредственной вовлеченности европейских государств в войну против России. При этом Дмитрий Песков заявил, что нынешние решения могут быть обратимыми при изменении ситуации.

Европейский бизнес, в свою очередь, сталкивается с растущей неопределенностью. По данным Reuters, число европейских компаний, продолжающих работать в России, за последний год сократилось примерно с 400 до 330. Одновременно российские власти усиливают давление на оставшиеся активы иностранных владельцев.

С 2022 года Москва уже применяла аналогичный механизм к активам ряда западных компаний, включая Danone, Carlsberg и Fortum. В отдельных случаях это впоследствии приводило к продаже активов российским покупателям.

Новая волна решений происходит на фоне продолжающегося санкционного противостояния между Россией и ЕС. Теперь европейские компании, сохраняющие присутствие на российском рынке, фактически оказываются перед риском новых ограничений и потери контроля над своими активами.

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