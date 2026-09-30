"Нехай бояться": хто може стати наступною ціллю Москви в Європі

Росія розширює кампанію із передачі під державний контроль активів іноземних компаній. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в російському уряді та бізнесі, у центрі уваги Москви опинилися європейські підприємства, які працюють на російському ринку.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

Лише у вересні під тимчасове управління в Росії було передано активи швейцарської Nestlé, німецької Metro AG та французького Auchan. Формально йдеться не про остаточну конфіскацію власності: призначені державою управляючі отримують контроль над російськими структурами компаній.

Однак у Москві вже дали зрозуміти, що список потенційних цілей може розширитись. Високопоставлений російський чиновник заявив Reuters, що настав час для "асиметричних заходів" у відповідь на санкції та дії європейських країн.

На питання про те, чи можуть наступними виявитися російські підрозділи італійського UniCredit та австрійського Raiffeisen, джерело відповіло коротко: "Хай вони бояться".

У Кремлі пов'язують те, що відбувається з тим, що Москва називає зростанням безпосереднього залучення європейських держав у війну проти Росії. При цьому Дмитро Пєсков заявив, що нинішні рішення можуть бути оборотними у разі зміни ситуації.

Європейський бізнес, у свою чергу, стикається зі зростаючою невизначеністю. За даними Reuters, кількість європейських компаній, які продовжують працювати в Росії, за останній рік скоротилася приблизно з 400 до 330. Одночасно російська влада посилює тиск на активи іноземних власників, що залишилися.

З 2022 року Москва вже застосовувала аналогічний механізм активів низки західних компаній, включаючи Danone, Carlsberg і Fortum. В окремих випадках це згодом призводило до продажу активів російським покупцям.

Нова хвиля рішень відбувається на тлі санкційного протистояння, що триває між Росією і ЄС. Тепер європейські компанії, які зберігають присутність на російському ринку, фактично опиняються перед ризиком нових обмежень та втрати контролю над своїми активами.

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