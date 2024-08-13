Путин активизирует действия в Курской области: чего ожидать ВСУ

У Путина принято решение активизировать деятельность по Курской области, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Владимир Путин

По его словам, активизация не военного характера, а отвлекающего от военной компоненты информационно-популистского.

"У Путина будут проводить регулярные совещания с силовиками, с губернаторами, с гадалками, кем угодно и сколько угодно, но поднимая вопросы гуманитарного характера, социального прочего, но не военного. Да, будут звучать размытые фразы: "Скоро, буквально вот-вот, выйдем на границы с Украиной" и не более того", — уверен Коваленко.

По его словам, это связано с тем, что реальных достижений у российских войск в Курской области — нет. Он напомнил, что со дня первого совещания Путина с силовиками, неконтролируемые Россией территории Курской области увеличились в 2,5 раза. После совещания с главами приграничных областей потеря +100 квадратных километров.

"Полный провал военной операции по купированию угроз в Курской области вынуждает Путина "побеждать" как угодно, но только не военным делом. Поэтому, в ближайшее время Кремль будет говорить обо всём около, но не об "успехах" российских войск в Курской области", — считает Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил в Курскую область своего помощника Алексея Дюмина, который должен там курировать проведение "контртеррористической операции". Правда, эксперты считают, что его поездка в регион не увенчается никакими успехами для армии России. Разве что он будет отлавливать "неких шпионов", которые якобы действуют в интересах ВСУ.



