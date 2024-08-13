Путин активизирует действия в Курской области: чего ожидать ВСУ

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Ткачик Олеся
У Путина принято решение активизировать деятельность по Курской области, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Владимир Путин
По его словам, активизация не военного характера, а отвлекающего от военной компоненты информационно-популистского.
По его словам, это связано с тем, что реальных достижений у российских войск в Курской области — нет. Он напомнил, что со дня первого совещания Путина с силовиками, неконтролируемые Россией территории Курской области увеличились в 2,5 раза. После совещания с главами приграничных областей потеря +100 квадратных километров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил в Курскую область своего помощника Алексея Дюмина, который должен там курировать проведение "контртеррористической операции". Правда, эксперты считают, что его поездка в регион не увенчается никакими успехами для армии России. Разве что он будет отлавливать "неких шпионов", которые якобы действуют в интересах ВСУ.
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