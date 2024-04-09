Путин боится ехать в оказавшиеся под водой российские регионы: россияне разъярены (ВИДЕО)

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что он не собирается ехать пока в затопленный Орск и другие районы, оказавшиеся практически под водой. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, пишут росСМИ .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Путин фактически, хоть и не там физически, но постоянно присутствует в этой теме. Он весь день постоянно занимается этими вопросами. Пока сейчас поездки в регион нет. Но сейчас самый горячий момент. Что будет через несколько дней, мы будем смотреть вместе с вами", – заявил Песков.

Но, вероятно, глава Кремля просто боится туда ехать, ведь там протестуют разъяренные люди. В частности, в Орске прошел митинг около сотни человек собрались у памятника Ленину на Комсомольской площади. Там есть затопленная часть районов. Местные жители записали обращение к главе Кремля, скандируя в голос "Путин, помоги", также люди жаловались на выплаты и действия властей.

Россияне разъярены из-за размеров выплат за пострадавшее имущество, а также тем, что дамба, на которую потратили большие деньги из бюджета, не смогла остановить большую.

Впоследствии к протестующим вышел председатель Орска Василий Козупица. Он пытался обратиться к местным жителям, но те скандировали ему: "Уходи!".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Оренбурге воет сирена . Граждан призывают к срочной эвакуации. Власти Оренбурга снова задействовали сирену для оповещения граждан об эвакуации из-за ухудшения ситуации с паводком. Мэр города Сергей Салмин заявил, что речь не идет об учебной тревоге.

Также он призвал людей вывезти родственников и домашних животных, не дожидаясь прихода большой воды. Кроме того, мэр посоветовал немедленно собрать документы и ценные вещи и поднять вещи и технику выше.

