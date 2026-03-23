Путин бросает мобилизованных в бой: в США назвали месяц, когда атаки на фронте усилятся
Путин бросает мобилизованных в бой: в США назвали месяц, когда атаки на фронте усилятся

Кремль спешно латaет потери: истощённые части пополняют, а бригады превращают в дивизии

23 марта 2026, 07:40
Кравцев Сергей

Россия готовится с 1 апреля массово задействовать мобилизованных военных в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на данные украинских военных.

Путин бросает мобилизованных в бой: в США назвали месяц, когда атаки на фронте усилятся

По словам спикера Сил обороны юга Украины, полковника Владислава Волошина, в бой планируют направить весь мобилизационный ресурс, сосредоточенный в оккупированном Крыму. Эти подразделения должны заменить раненых и доукомплектовать части, понёсшие серьёзные потери.

Речь, в частности, идёт о 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ, которая сейчас действует на Курском направлении и в составе так называемой группировки "Крым". По оценкам, Кремль вынужден прибегать к таким мерам из-за высоких потерь на фронте и нехватки добровольцев.

Одновременно российское командование проводит масштабную реорганизацию своих сил. 810-ю бригаду планируют развернуть в полноценную дивизию, что станет уже десятым подобным формированием, созданным с начала полномасштабной войны.

Ранее аналогичные изменения коснулись и других соединений морской пехоты: в дивизии были преобразованы подразделения Тихоокеанского и Балтийского флотов. 

Эксперты отмечают, что такие шаги свидетельствуют о попытке России компенсировать потери за счёт численного расширения армии, несмотря на снижение качества личного состава.

На фоне этих процессов украинская сторона предупреждает о возможной эскалации боевых действий уже в ближайшие недели, когда на фронт начнут прибывать новые, но недостаточно подготовленные силы.

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжают ли США вооружать Украину в войне: Рютте сделал резонансное заявление.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-22-2026/
