Путін кидає мобілізованих у бій: у США назвали місяць, коли атаки на фронті посиляться
Путін кидає мобілізованих у бій: у США назвали місяць, коли атаки на фронті посиляться

Кремль поспішно латає втрати: виснажені частини поповнюють, а бригади перетворюють на дивізію

23 березня 2026, 07:40
Автор:
Кравцев Сергей

Росія готується з 1 квітня масово задіяти мобілізованих військових у бойових діях проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни із посиланням на дані українських військових.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За словами речника Сил оборони півдня України, полковника Владислава Волошина, у бій планують направити весь мобілізаційний ресурс, зосереджений в окупованому Криму. Ці підрозділи повинні замінити поранених і доукомплектувати частини, які зазнали серйозних втрат.

Йдеться, зокрема, про 810-у окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту РФ, яка зараз діє на Курському напрямку та у складі так званого угруповання "Крим". За оцінками, Кремль змушений вдаватися до таких заходів через високі втрати на фронті та брак добровольців.

Водночас, російське командування проводить масштабну реорганізацію своїх сил. 810-у бригаду планують розгорнути у повноцінну дивізію, що стане вже десятим подібним формуванням, створеним з початку повномасштабної війни.

Раніше аналогічні зміни торкнулися й інших з'єднань морської піхоти: у дивізії було перетворено підрозділи Тихоокеанського та Балтійського флотів.

Експерти зазначають, що такі кроки свідчать про спробу Росії компенсувати втрати за рахунок чисельного розширення армії, незважаючи на зниження якості особового складу.

На тлі цих процесів українська сторона попереджає про можливу ескалацію бойових дій уже найближчими тижнями, коли на фронт почнуть прибувати нові, але недостатньо підготовлені сили.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи продовжують США озброювати Україну у війні: Рютте зробив резонансну заяву.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-22-2026/
