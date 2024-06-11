Путин бросил свою новую любовницу: СМИ узнали нехорошую причину

Сплетни о романе российского президента Владимира Путина с пропагандисткой Екатериной Мизулиной ходят уже давно. Теперь появились слухи, что их отношения подошли к концу.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как информирует российское издание "Кремлевская табакерка", представители кремлевской элиты активно говорят о конце романа диктатора и его пассии.

"Говорят, Владимир Владимирович бросил ее. Причин много, одна из них – нехорошая болезнь Мизулиной. Настолько нехороша, что называть ее я не буду. Все и так понятно", – говорит источник.

Еще источник СМИ отмечает, что распространяют сплетни и о примирении Путина с Алиной Кабаевой, сейчас у них "все хорошо". Однако еще один источник опровергает эту новость.

"Думаю, нам не стоит прятать отношения этой пары. Да, Владимир Владимирович давно не общался лично с Екатериной Михайловной — занятость, СВО, проблемы в экономике, сами понимаете, сколько у него работы. Плюс президент был неприятно удивлен видео с собакой по прозвищу Вова . Но при этом буквально на прошлой неделе Владимир Владимирович послал Мизулиний шикарный букет цветов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали новые подробности о пассии Путина. Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Как выяснили, она дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.

Екатерине Мизулиной — 39 лет, она является главой Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать – убежденная путинистка, являющаяся пропагандистом антиукраинских методик кремлевского режима. Отец Екатерины Михаил Мизулин — известный как профессор-философ, он является одним из ведущих ученых российской столицы.

