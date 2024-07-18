В России
разворачивается дискуссия относительно готовности энергосистемы к новым
вызовам.
Буряты
Как говорит
политолог Алексей Копытько, согласно официальной версии, вследствие неполадок
на одном из реакторов Ростовской АЭС начались масштабные перебои с
электричеством в Южном федеральном округе, которые затронули более 2,5 млн
человек.
"Сначала пытались
обозначить такую причину: экстремальная жара и пик энергопотребления (впервые
летний пик превзошёл зимний). Всё наложилось – случился кризис. Но потом вдруг
оказалось (об этом заговорили эксперты), что у мощной энергетической державы
как-то не очень с энергетикой. Учитывая рост потребностей, генерации впритык.
Особенно – с поправкой на возможности распределительной системы. Есть
"бутылочные горлышки", — говорит эксперт.
По его словам, в
этой связи нелояльные граждане начали задаваться вопросом: а что будет, если
Украина решит зеркально ответить и повредит чувствительные места?
"Видимо, чтобы
отогнать плохие мысли, был вброшен тезис о злых майнерах. Якобы гигантская
энергетическая сверхдержава страдает о неконтролируемого майнинга криптовалют.
Лично Путин заявил, что наиболее дерзкие майнеры – в Бурятии, Иркутской области
и Забайкалье. Они подвергают энергетической опасности весь Дальний Восток! Майнеры-буряты
– само по себе звучит гордо. В указанном контексте – вдвойне", — отметил
Копытько.
Однако, по его
словам, находятся в РФ "неприятные люди", которые спрашивают: так может как-то
заканчивать эпопею с "новыми регионами", если в "старых" много всего надо
развивать?
"Если война
надолго, к чему подводит Кремль, то для "разворота на Восток" нужно массу всего
построить, обеспечить резервы и т.д. А ресурсов на две задачи явно не хватает.
К войне за мировое господство с уязвимой энергетикой не очень-то подготовишься.
С интересом посмотрю на отлов майнеров. Можно делать ставки кого ими назначат –
таджиков, ЛГБТ или пособников иноагентов", — отметил Копытько.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о том, что Путин нашел неожиданную причину, почему в регионах РФ
перебои со светом.
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