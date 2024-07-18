Путин будет решать проблемы с электричеством отловом «грозных бурятов-майнеров»

В России разворачивается дискуссия относительно готовности энергосистемы к новым вызовам.

Буряты

Как говорит политолог Алексей Копытько, согласно официальной версии, вследствие неполадок на одном из реакторов Ростовской АЭС начались масштабные перебои с электричеством в Южном федеральном округе, которые затронули более 2,5 млн человек.

"Сначала пытались обозначить такую причину: экстремальная жара и пик энергопотребления (впервые летний пик превзошёл зимний). Всё наложилось – случился кризис. Но потом вдруг оказалось (об этом заговорили эксперты), что у мощной энергетической державы как-то не очень с энергетикой. Учитывая рост потребностей, генерации впритык. Особенно – с поправкой на возможности распределительной системы. Есть "бутылочные горлышки", — говорит эксперт.

По его словам, в этой связи нелояльные граждане начали задаваться вопросом: а что будет, если Украина решит зеркально ответить и повредит чувствительные места?

"Видимо, чтобы отогнать плохие мысли, был вброшен тезис о злых майнерах. Якобы гигантская энергетическая сверхдержава страдает о неконтролируемого майнинга криптовалют. Лично Путин заявил, что наиболее дерзкие майнеры – в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье. Они подвергают энергетической опасности весь Дальний Восток! Майнеры-буряты – само по себе звучит гордо. В указанном контексте – вдвойне", — отметил Копытько.

Однако, по его словам, находятся в РФ "неприятные люди", которые спрашивают: так может как-то заканчивать эпопею с "новыми регионами", если в "старых" много всего надо развивать?

"Если война надолго, к чему подводит Кремль, то для "разворота на Восток" нужно массу всего построить, обеспечить резервы и т.д. А ресурсов на две задачи явно не хватает. К войне за мировое господство с уязвимой энергетикой не очень-то подготовишься. С интересом посмотрю на отлов майнеров. Можно делать ставки кого ими назначат – таджиков, ЛГБТ или пособников иноагентов", — отметил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин нашел неожиданную причину, почему в регионах РФ перебои со светом.



