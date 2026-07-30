Путин будет собирать новое войско: какие признаки уже появились

От 300 до 500 тыс. человек планируют мобилизовать в России уже в ближайшее время. Такие цифры ссылаясь на данные разведки озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Массовую мобилизацию могут начать уже в октябре, вскоре после выборов в Госдуму. Кого в России готовят к отправке на войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

России уже сейчас придется вложить колоссальные средства

Профессор КАИ, президент "Международного института исследования безопасности" Алексей Буряченко отметил, принятые Евросоюзом санкции хотя и менее масштабны, чем предполагалось, однако даже в таком виде они способны нанести серьезный удар по экономике РФ. Соответственно это ограничит возможности России продолжать войну нынешними темпами.

По словам эксперта, кроме того, это существенно усложнит потенциальную мобилизацию, о которой сейчас не говорит уже только ленивый. Центр противодействия дезинформации официально сообщил, что если Путин после выборов в Госдуму все-таки решится на этот шаг, то уже этой осенью на украинском фронте может появиться дополнительно не менее 500 тыс. российских военнослужащих.

"Для того чтобы обеспечить такое количество людей амуницией, вооружением, техникой и создать необходимую инфраструктуру для их подготовки, России уже сейчас придется вложить колоссальные средства. Планировать можно сколько угодно, но если пропускная способность учебных центров и мест размещения ограничена, то эти планы скорее всего либо так и останутся на бумаге, либо будут реализовываться очень долго", – отметил Алексей Буряченко.

Он отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский абсолютно справедливо обращает внимание наших западных и других партнеров на то, что именно сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы ограничить экономические возможности России. Сделать это можно как путем введения новых санкций, так и путем проверки эффективности уже принятых ограничений.

В России могут объявить: "Вставай, страна огромная"

Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание, что Кремль не ожидает сентября в вопросе мобилизации.

"Указ Путина о мобилизации, который он подписал осенью 2022 года, не прекращен. Указ продолжает действовать и в России на его основании усиливают эти процессы. Второе: тогда в России никто не объявил количество необходимых мобилизованных – в открытой части этого документа нет численности. Спикер Кремля Песков тогда сказал, что численность определяется дополнительным решением Генштаба, поэтому мобилизация в России продолжается. Сейчас РФ разрабатывает целый ряд мер по усилению мобилизации: высшие учебные заведения начали получать планы по привлечению студентов в армию. В Пензе дошло до того, что применяли поквартирный обход для того, чтобы вручить повестки и забрать мужчин призывного возраста", – отметил эксперт.

Также эксперт обратил внимание на то, что сейчас в России принимается решение о выездных визах, о разрешении на выезд мужчинам.

"Тем самым они могут закрыть границы", – предполагает аналитик.

Он добавляет, мобилизация в России ужесточается, этот процесс будет продолжаться. Единственное, что может измениться после выборов в России – Путин может объявить священную войну. В России могут объявить: "Вставай, страна огромная".

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин больше не видит выхода: продолжит ли Кремль войну и объявит мобилизацию.



