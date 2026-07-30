Путин будет собирать новое войско: какие признаки уже появились

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
От 300 до 500 тыс. человек планируют мобилизовать в России уже в ближайшее время. Такие цифры ссылаясь на данные разведки озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Массовую мобилизацию могут начать уже в октябре, вскоре после выборов в Госдуму. Кого в России готовят к отправке на войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Профессор КАИ, президент "Международного института исследования безопасности" Алексей Буряченко отметил, принятые Евросоюзом санкции хотя и менее масштабны, чем предполагалось, однако даже в таком виде они способны нанести серьезный удар по экономике РФ. Соответственно это ограничит возможности России продолжать войну нынешними темпами.
По словам эксперта, кроме того, это существенно усложнит потенциальную мобилизацию, о которой сейчас не говорит уже только ленивый. Центр противодействия дезинформации официально сообщил, что если Путин после выборов в Госдуму все-таки решится на этот шаг, то уже этой осенью на украинском фронте может появиться дополнительно не менее 500 тыс. российских военнослужащих.
Он отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский абсолютно справедливо обращает внимание наших западных и других партнеров на то, что именно сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы ограничить экономические возможности России. Сделать это можно как путем введения новых санкций, так и путем проверки эффективности уже принятых ограничений.
Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание, что Кремль не ожидает сентября в вопросе мобилизации.
Также эксперт обратил внимание на то, что сейчас в России принимается решение о выездных визах, о разрешении на выезд мужчинам.
Он добавляет, мобилизация в России ужесточается, этот процесс будет продолжаться. Единственное, что может измениться после выборов в России – Путин может объявить священную войну. В России могут объявить: "Вставай, страна огромная".
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин больше не видит выхода: продолжит ли Кремль войну и объявит мобилизацию.