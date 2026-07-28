Путін більше не бачить виходу: чи продовжуватиме Кремль війну і оголосить мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін активізував кампанію з мілітаризації російського суспільства напередодні виборів до Державної думи. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні публічні заяви глави Кремля. У світлі розмов про неминучу мобілізацію в РФ, чи справді Путін може робити ставку на максимальне затягування війни? Яка вірогідність, що Кремль таки піде на нову хвилю мобілізації? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Бачимо типову інформаційно-психологічну операція

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда зазначив, що підготовка до вічної війни – це все-таки журналістське перебільшення, тому що у Росії немає потенціалу вести вічну війну навіть з Україною, попри неспівмірний потенціал наших держав, промислової та інших складових.

"Проте Путін зараз активізувався в цьому напрямку з однієї простої причини. Він намагатиметься вести "Єдіную Росією" до беззаперечної парламентської більшості і це, я думаю, буде визначальним для нього. Коли спікер Держдуми РФ Володін волає "Путін-Росія-перемога", то це теж свідчення цих речей", – зазначив експерт.

При цьому Євген Магда радить послухати, що Путін говорить і про цілі "СВО", що ми все одно переможемо, і про те, що Україна розвалиться.

"Це типова інформаційно-психологічна операція, яку здійснюють на вищому рівні, тому що, власне, в Росії існує така система, я б сказав, інформаційного компостера, яка дозволяє поширювати ці всі речі і робити їх максимально відомими і зрозумілими. Тому в цьому немає нічого дивного, і думаю, що це такий нормальний для Путіна процес, коли він, не будучи членом списку "Єдіної Росії", виступає в якості її локомотиву", – підсумував Євген Магда.

Росія змушена продовжувати війну

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, що фактично вчора Путін збільшив чисельність російської армії, яка явно не відповідає російській армії мирного часу.

"Навіть без мобілізації, в російській армії сьогодні близько 2,5 мільйона людей. Я нагадаю, що під час Другої світової війни Радянський Союз цілком закінчував війну з 7-мільйонною армією. Фронти наступів які були! Тобто радянська армія наприкінці війни була 7-мільйонною, на піку війни – 11-мільйонною. Ось можете уявити, на яку війну розраховує Путін, якщо до мобілізації в нього вже зараз, 2,5-мільйонна армія", – зазначив експерт.

При цьому він наголошує, що жодна країна у світі не може бути впевнена в тому, коли вона веде війну, навіть, якщо ця війна дуже успішна, що війна закінчиться в короткий термін.

"Тому Росія, перебуваючи у стані війни, змушена перебувати у цьому відповідному стані. І, якщо росіянам не вистачатиме військ, а втрати в російській армії досить чутливі, природно, росіянам доведеться піти на мобілізацію. Але, звісно, мобілізаційна хвиля зазвичай проходить після виборів. Тому до найближчих виборів навряд чи росіяни оголосять мобілізацію, але те, що їм доведеться це робити, цілком зрозуміло. Росія не може бути впевнена, що війна закінчиться в найближчий термін, тому що танго танцюють двоє, і, якщо Росія не прийме умов України, то, відповідно, їм доведеться продовжувати. Але вона їх не може ухвалити, бо це розвал російської державності. Відповідно, росіяни змушені продовжувати бойові дії", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Віктор Савінов уточнив, що, розмовляючи з політологами в США, Англії, Швейцарії, які займають, умовно, досить лояльну позицію щодо Росії, він почув від них головну тезу. Він полягає в тому, що Росія не має інструментарію виходу з цієї війни. Це всі розуміють, зокрема, розуміє і російська верхівка. Також жоден західний експерт не бачить перспективи, щоб Росія переможно завершила цю війну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі знову заговорили про мир: Захарова зробила заяву, яка суперечить діям Росії.



