Путін збиратиме нове військо: які ознаки вже з’явилися

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Кравцев Сергей
Від 300 до 500 тис. осіб планують мобілізувати в Росії уже найближчим часом. Такі цифри з посиланням на дані розвідки озвучив президент України Володимир Зеленський. Масову мобілізацію можуть почати уже в жовтні, невдовзі після виборів до Держдуми. Кого в Росії готують до відправки на війну? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел
Професор КАІ, президент “Міжнародного інституту дослідження безпеки” Олексій Буряченко зазначив, прийняті Євросоюзом санкції хоча і менш масштабні, ніж передбачалося, однак навіть у такому вигляді вони здатні завдати серйозного удару по економіці РФ. Відповідно, це обмежить можливості Росії продовжувати війну нинішніми темпами.
За словами експерта, крім того, це суттєво ускладнить потенційну мобілізацію, про яку зараз не говорить уже тільки лінивий. Центр протидії дезінформації офіційно повідомив, що якщо Путін після виборів до Держдуми все-таки наважиться на цей крок, то уже цієї осені на українському фронті може з’явитися додатково щонайменше 500 тис. російських військовослужбовців.
Він наголошує, тому президент України Володимир Зеленський абсолютно справедливо звертає увагу наших західних та інших партнерів на те, що саме зараз необхідно докласти максимум зусиль, щоб обмежити економічні можливості Росії. Зробити це можна як шляхом введення нових санкцій, так і шляхом перевірки ефективності тих обмежень, які уже були прийняті.
Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу, що Кремль не чекає вересня у питанні мобілізації.
Також експерт звернув увагу на те, що зараз в Росії ухвалюється рішення щодо виїзних віз, щодо дозволу на виїзд чоловікам.
Він додає, мобілізація в Росії посилюється вже, цей процес буде тривати. Єдине, що може змінитись після виборів в Росії – Путін може оголосити "священную войну". В Росії можуть оголосити: "Вставай, страна огромная".
Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін більше не бачить виходу: чи продовжуватиме Кремль війну і оголосить мобілізацію.