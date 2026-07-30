Путін збиратиме нове військо: які ознаки вже з’явилися

Від 300 до 500 тис. осіб планують мобілізувати в Росії уже найближчим часом. Такі цифри з посиланням на дані розвідки озвучив президент України Володимир Зеленський. Масову мобілізацію можуть почати уже в жовтні, невдовзі після виборів до Держдуми. Кого в Росії готують до відправки на війну? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Росії уже зараз доведеться вкласти колосальні кошти

Професор КАІ, президент “Міжнародного інституту дослідження безпеки” Олексій Буряченко зазначив, прийняті Євросоюзом санкції хоча і менш масштабні, ніж передбачалося, однак навіть у такому вигляді вони здатні завдати серйозного удару по економіці РФ. Відповідно, це обмежить можливості Росії продовжувати війну нинішніми темпами.

За словами експерта, крім того, це суттєво ускладнить потенційну мобілізацію, про яку зараз не говорить уже тільки лінивий. Центр протидії дезінформації офіційно повідомив, що якщо Путін після виборів до Держдуми все-таки наважиться на цей крок, то уже цієї осені на українському фронті може з’явитися додатково щонайменше 500 тис. російських військовослужбовців.

"Для того, щоб забезпечити таку кількість людей амуніцією, озброєнням, технікою і створити необхідну інфраструктуру для їхньої підготовки, Росії уже зараз доведеться вкласти колосальні кошти. Планувати можна скільки завгодно, але якщо пропускна здатність навчальних центрів і місць розміщення обмежена, то ці плани, найімовірніше, або так і залишаться на папері, або будуть реалізовуватися дуже довго", – зазначив Олексій Буряченко.

Він наголошує, тому президент України Володимир Зеленський абсолютно справедливо звертає увагу наших західних та інших партнерів на те, що саме зараз необхідно докласти максимум зусиль, щоб обмежити економічні можливості Росії. Зробити це можна як шляхом введення нових санкцій, так і шляхом перевірки ефективності тих обмежень, які уже були прийняті.

В Росії можуть оголосити: "Вставай, страна огромная"

Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу, що Кремль не чекає вересня у питанні мобілізації.

"Указ Путіна про мобілізацію, який він підписав восени 2022 року — не припинений. Указ продовжує діяти і в Росії на його підставі підсилюють ці процеси. Друге: тоді в Росії ніхто не оголосив кількість необхідних мобілізованих – у відкритій частині цього документа немає чисельності. Речник Кремля Пєсков тоді сказав, що чисельність визначається додатковим рішенням Генштаба, тому мобілізація в Росії триває. Зараз РФ розробляє цілу низку заходів для посилення мобілізації: вищі навчальні заклади почали отримувати плани щодо залучення студентів до війська. У Пензі дійшло до того, що застосовували поквартирний обхід для того, щоб вручити повістки та забрати чоловіків призовного віку", – зазначив експерт.

Також експерт звернув увагу на те, що зараз в Росії ухвалюється рішення щодо виїзних віз, щодо дозволу на виїзд чоловікам.

"Тим самим вони можуть закрити кордони", — припускає аналітик.

Він додає, мобілізація в Росії посилюється вже, цей процес буде тривати. Єдине, що може змінитись після виборів в Росії – Путін може оголосити "священную войну". В Росії можуть оголосити: "Вставай, страна огромная".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін більше не бачить виходу: чи продовжуватиме Кремль війну і оголосить мобілізацію.



