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Путин цинично обвинил США: что не понравилось российскому диктатору

Владимир Путин цинично обвиняет США в провокации гонки вооружений и взломе мировой безопасности.

сегодня, 16:35
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений. По совам главы Кремля, начавшего войну в Украине, якобы Вашингтон пытается сломать "архитектурную безопасность" мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин цинично обвинил США: что не понравилось российскому диктатору

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время видеоконференции по случаю начала военно-морских учений "Океан-2024" выступил с критикой США. Российский диктатор заявил, что Вашингтон якобы совершает агрессивные действия, когда пытается добиться значительного военного превосходства. По его словам США якобы ломают "сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР".

"Фактически США провоцируют гонку вооружений, несмотря на безопасность своих европейских и азиатских союзников", — сказал Путин.

Путин продолжил критику США и обвинил Вашингтон в планах развернуть ракеты средней и меньшей дальности, в частности, в Азиатско-тихоокеанском регионе.

"Приоритетными направлениями для их размещения, в том числе, рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых странах в АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают перемещение и развертывание в АТР перспективных ракетных систем", — сказал российский диктатор.

Несмотря на заявления Путина с обвинениями США, именно российское вторжение в Украину стало причиной дестабилизации ситуации в мире. В частности ученые из-за войны в Украине перевели стрелки на "Часах Судного дня", который оценивает приближение человечества к глобальной катастрофе или концу света.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали опасность, которую несет Путин для всего европейского континента.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который обиделся на слова российского диктатора.



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