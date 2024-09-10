Путин цинично обвинил США: что не понравилось российскому диктатору

Российский диктатор Владимир Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений. По совам главы Кремля, начавшего войну в Украине, якобы Вашингтон пытается сломать "архитектурную безопасность" мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время видеоконференции по случаю начала военно-морских учений "Океан-2024" выступил с критикой США. Российский диктатор заявил, что Вашингтон якобы совершает агрессивные действия, когда пытается добиться значительного военного превосходства. По его словам США якобы ломают "сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР".

"Фактически США провоцируют гонку вооружений, несмотря на безопасность своих европейских и азиатских союзников", — сказал Путин.

Путин продолжил критику США и обвинил Вашингтон в планах развернуть ракеты средней и меньшей дальности, в частности, в Азиатско-тихоокеанском регионе.

"Приоритетными направлениями для их размещения, в том числе, рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых странах в АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают перемещение и развертывание в АТР перспективных ракетных систем", — сказал российский диктатор.

Несмотря на заявления Путина с обвинениями США, именно российское вторжение в Украину стало причиной дестабилизации ситуации в мире. В частности ученые из-за войны в Украине перевели стрелки на "Часах Судного дня", который оценивает приближение человечества к глобальной катастрофе или концу света.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали опасность, которую несет Путин для всего европейского континента.



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