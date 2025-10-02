logo

BTC/USD

119953

ETH/USD

4437.97

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин цинично рассказал, почему он напал на Украину и вспомнил слова Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин цинично рассказал, почему он напал на Украину и вспомнил слова Трампа

Путин взялся снова публично цитировать слова Дональда Трампа

2 октября 2025, 19:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Выступая на дискуссионном клубе Валдай 2025 года российский диктатор вновь упомянул о вторжении РФ в Украину. Но еще раз принялся публично расхваливать президента США Дональда Трампа, повторяя то слово, что если бы он был президентом войны в Украине не было бы.

Путин цинично рассказал, почему он напал на Украину и вспомнил слова Трампа

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Я согласен с Трампом, что украинского конфликта можно было бы избежать. Если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент", — сказал Путин, польстившись к Трампу.

Также он цинично принялся рассказывать о вторжении РФ в Украину и традиционно обвинил во всем НАТО и цивилизованный мир.

"Украинская трагедия — это боль для всех нас: и для украинцев, и для россиян. Для Запада и их прислуги в Киеве народ Украины — расходный материал. Те, кто натравил Киев против РФ, плевать хотели на интересы и России, и Украины. Если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта в Украине можно было бы избежать",-.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин посетовал, что страны Запада не хотели работать с РФ. Путин во время выступления на Валдае пожаловался, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Также он вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Клинтоном, сказавшим ему, что тогда это было нереально.

"И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога. Повторю, мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной схематической картины мира. Я тоже публично с президентом. Клинтоном разговаривали. "Знаешь, интересно, я считаю, что это возможно".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости