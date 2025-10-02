Путин цинично рассказал, почему он напал на Украину и вспомнил слова Трампа

Рубрики
Лиля Воробьева
Выступая на дискуссионном клубе Валдай 2025 года российский диктатор вновь упомянул о вторжении РФ в Украину. Но еще раз принялся публично расхваливать президента США Дональда Трампа, повторяя то слово, что если бы он был президентом войны в Украине не было бы.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Также он цинично принялся рассказывать о вторжении РФ в Украину и традиционно обвинил во всем НАТО и цивилизованный мир.
"Украинская трагедия — это боль для всех нас: и для украинцев, и для россиян. Для Запада и их прислуги в Киеве народ Украины — расходный материал. Те, кто натравил Киев против РФ, плевать хотели на интересы и России, и Украины. Если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта в Украине можно было бы избежать",-.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин посетовал, что страны Запада не хотели работать с РФ. Путин во время выступления на Валдае пожаловался, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Также он вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Клинтоном, сказавшим ему, что тогда это было нереально.