Путин цинично рассказал, почему он напал на Украину и вспомнил слова Трампа

Выступая на дискуссионном клубе Валдай 2025 года российский диктатор вновь упомянул о вторжении РФ в Украину. Но еще раз принялся публично расхваливать президента США Дональда Трампа, повторяя то слово, что если бы он был президентом войны в Украине не было бы.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Я согласен с Трампом, что украинского конфликта можно было бы избежать. Если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент", — сказал Путин, польстившись к Трампу.

Также он цинично принялся рассказывать о вторжении РФ в Украину и традиционно обвинил во всем НАТО и цивилизованный мир.

"Украинская трагедия — это боль для всех нас: и для украинцев, и для россиян. Для Запада и их прислуги в Киеве народ Украины — расходный материал. Те, кто натравил Киев против РФ, плевать хотели на интересы и России, и Украины. Если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта в Украине можно было бы избежать",-.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин посетовал, что страны Запада не хотели работать с РФ. Путин во время выступления на Валдае пожаловался, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Также он вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Клинтоном, сказавшим ему, что тогда это было нереально.

"И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога. Повторю, мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной схематической картины мира. Я тоже публично с президентом. Клинтоном разговаривали. "Знаешь, интересно, я считаю, что это возможно".