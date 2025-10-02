Путін цинічно розказав, чому він напав на Україну та згадав слова Трампа

Рубрики
Лиля Воробьева
Виступаючи на дискусійному клубі Валдай 2025 російський диктатор знову згадав про вторгнення РФ в Україну. Та вкотре взявся публічно розхвалювати президента США Дональда Трампа, повторяючи того слова, що якби він був президентом війни в Україну не було б.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Також він цинічно взявся розповідати про вторгнення РФ до України і традиційно звинуватив у всьому НАТО та цивільзований світ.
"Українська трагедія — це біль для всіх нас: і для українців, і для росіян. Для Заходу і їхньої прислуги в Києві народ України — витратний матеріал. Ті, хто нацькував Київ проти РФ, плювати хотіли на інтереси і Росії, і України. Якби НАТО не наблизилося до кордонів Росії, конфлікту в Україні можна було б уникнути",- цинічно сказав диктатор.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін поскаржився, що країни Заходу не хотіли працювати з РФ. Путін під час свого виступу на Валдаї поскаржився, що Росії двічі відмовляли у вступі до НАТО. Також він пригадав свою розмову з колишнім президентом США Клінтоном, який сказав йому, що тоді це було нереально.