Путін цинічно розказав, чому він напав на Україну та згадав слова Трампа
Путін цинічно розказав, чому він напав на Україну та згадав слова Трампа

Путін взявся знову публічно цитувати слова Дональда Трампа

2 жовтня 2025, 19:12
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Виступаючи на дискусійному клубі Валдай 2025 російський диктатор знову згадав про вторгнення РФ в Україну. Та вкотре взявся публічно розхвалювати президента США Дональда Трампа, повторяючи того слова, що якби він був президентом війни в Україну не було б.

Путін цинічно розказав, чому він напав на Україну та згадав слова Трампа

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Я згоден з Трампом, що українського конфлікту можна було б уникнути. Якби Україну не перетворили на руйнівний інструмент",- сказав Путін підлещуючись до Трампа.

Також він цинічно взявся розповідати про вторгнення РФ до України і традиційно звинуватив у всьому НАТО та  цивільзований світ.

"Українська трагедія — це біль для всіх нас: і для українців, і для росіян. Для Заходу і їхньої прислуги в Києві народ України — витратний матеріал. Ті, хто нацькував Київ проти РФ, плювати хотіли на інтереси і Росії, і України. Якби НАТО не наблизилося до кордонів Росії, конфлікту в Україні можна було б уникнути",- цинічно сказав диктатор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін поскаржився, що країни Заходу не хотіли працювати з РФ. Путін під час свого виступу на  Валдаї поскаржився, що Росії двічі відмовляли у  вступі до НАТО. Також він пригадав свою розмову з колишнім президентом США Клінтоном, який сказав йому, що тоді це було нереально.

 "І обидва рази ми фактично отримали відмову, причому з порога. Повторю, ми були готові до спільної роботи, до нелінійних кроків у сфері безпеки та глобальної стабільності. Але наші західні колеги виявилися не готовими звільнитися від полону геополітичних та історичних стереотипів, від спрощеної схематичної картини світу. Я теж публічно говорив, коли ми з паном Клінтоном, з президентом Клінтоном розмовляли. Він каже: "Знаєш, цікаво, я вважаю, що це можливо". А потім ввечері каже: "Я зі своїми порадився, нереально". Зараз нереально, а коли реально? Все, все зникло",- поскаржився Путін.

 



