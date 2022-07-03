У Путина заявили, что часть «спецоперации» выполнена – Луганщина оккупирована

Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался перед президентом страны-агрессора Путиным о том, что российским войска удалось выполнить задачу по выходу на административные границы Луганской области. Теперь вся Луганская область находится под контролем российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", со ссылкой на Минобороны РФ.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Якобы Путину отчитались, что российские оккупанты уже не просто вторглись в Лисичанск, как последний неоккупированный город Луганской области, но и полностью захватили его. Оккупанты отрапортовали Путину, что помимо Лисичанска они якобы полностью контролируют Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую гору.

Такая пафосная подача о захвате всей Луганской области может объясняться тем, что изначально Путин рассчитывал за пару дней захватить всю Украину, но в итоге все его планы разрушены и теперь приходится подавать электорату продвижение российских войск в Луганской и Донецкой областях, как выдающуюся победу.

Что касается ситуации в Лисичанске, то Украина никак не прокомментировала пока что заявления российской стороны. Ранее сообщалось, что в возле города продолжаются ожесточенные бои. Российские захватчики подошли вплотную к городу.

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