Путин дал оценку действиям Фицо и Орбана против Украины

Президент России Владимир Путин высказался о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, отказавшихся от военной помощи Украине.

Путин о Викторе Орбане и Роберте Фицо. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции "прямая линия" с Владимиром Путиным, российский президент отреагировал на вопросы относительно позиций Виктора Орбана и Роберта Фицо, которых называют пророссийскими в отношении Украины.

"Фицо и Орбан — не пророссийские политики, а "пронациональные", таких больше нет — все остальное зависит от "старшего брата", — сказал Владимир Путин.

Напомним, что в Словакии осенью состоялись парламентские выборы, по которым к власти пришел Роберт Фицо. Словацкий политик сразу подчеркнул, что заблокирует военную помощь Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывал свою пророссийскую позицию. В частности, призвал снимать санкции с Москвы и возобновить сотрудничество с Кремлем. Также правительство Орбана выступает против поставок оружия Украине и запрещает европейским странам перевозить вооружение через свою территорию.

Кроме того, Орбан решительно выступает против вступления Украины в ЕС и блокирует согласие других 26 членов Европейского Союза, поддерживающих евроинтеграцию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, когда планирует закончить войну в Украине. По словам российского диктатора, цели РФ на войне в Украине не изменились.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС резко раскритиковали Орбана из-за шантажа в отношении Украины. Бельгийский премьер заявил, что ЕС – это не "венгерский базар", где можно торговаться вопросом Украины.