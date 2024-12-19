Путин дал прямой ответ, готов ли он на разговор с Трампом и к компромиссам

Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин во время "прямой линии" подтвердил свою готовность к разговору с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Говоря о возможных переговорах с Украиной и, в частности, с США, российский диктатор подчеркнул, что политика и есть искусство компромисса, Россия всегда к ним готова.

"Мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам. Противная сторона в прямом и переносном смысле слова отказалась от переговоров, а мы то всегда к этому готовы. Результатом этих переговоров всегда являются компромиссы. Ведь мы же по сути достигли компромиссов во врем я переговоров Стамбуле в конце 2022 года и украинская сторона парафировала этот документ, она была с ним согласна", – заявил Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин во время прямой линии с народом прокомментировал вопрос завершения так называемой "специальной военной операции" в Украине. По его словам, в этом вопросе нельзя загадывать вперед.

По его словам, не смотря на сложность боевых действий, РФ якобы движется к тому, чтобы достичь всех целей так называемой "СВО".

"Боевые действия сложные, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. И мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале "специальной военной операции", — заявил кремлевский диктатор.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин назвал тех, с кем он может говорить в Украине.



