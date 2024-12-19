Путин дал прямой ответ, готов ли он на разговор с Трампом и к компромиссам

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин во время "прямой линии" подтвердил свою готовность к разговору с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Говоря о возможных переговорах с Украиной и, в частности, с США, российский диктатор подчеркнул, что политика и есть искусство компромисса, Россия всегда к ним готова.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин во время прямой линии с народом прокомментировал вопрос завершения так называемой "специальной военной операции" в Украине. По его словам, в этом вопросе нельзя загадывать вперед.
По его словам, не смотря на сложность боевых действий, РФ якобы движется к тому, чтобы достичь всех целей так называемой "СВО".
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин назвал тех, с кем он может говорить в Украине.
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