Путин дальше собирается "освобождать" три области Украины: какой приказ отдал армии
Путин дальше собирается "освобождать" три области Украины: какой приказ отдал армии

Путин продолжает планировать захватническую войну на 2026 год

29 декабря 2025, 19:02
Автор:
Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин провел очередную встречу с военным руководством, во время которой снова озвучил свои захватнические намерения. Несмотря на заявления западных политиков о якобы "стремлении к миру", Путин официально поручил оккупационным войскам и дальше осуществлять "поэтапный захват" Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Путин дальше собирается "освобождать" три области Украины: какой приказ отдал армии

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В ходе заседания российский диктатор заявил, что намерен не только содержать уже оккупированные территории, но и двигаться дальше. В частности, Путин грезит "полным освобождением Донбасса" и приписывает своим войскам вымышленные успехи на направлениях Северского, Славянского и Краматорского. Кроме того, диктатор утверждает, что российская группировка "Восток" якобы прорвала украинскую оборону и продвигается в сторону Запорожья.

"Заблокированная у реки Оскол группировка ВСУ постепенно тает", — заявил Путин.

Отдельно российский диктатор сосредоточился на теме Купянска, требуя от своих подчиненных решительно противодействовать Вооруженным силам Украины.

"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей продолжается поэтапно, ВСУ отступают", — заявил российский диктатор.

Также Путин не обошел вниманием ситуацию на российской границе. Диктатор поручил в 2026 году продолжить расширение так называемой "полосы безопасности" вдоль границы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в новом телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Путин пожаловался, что его резиденцию якобы атаковали украинские дроны, поэтому Кремль пересмотрит свою позицию. В ответ Трамп был в шоке и заявил, что хорошо, что не дал Киеву Томагавки. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

"Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию Путина, заявил, что даже не мог допустить таких безумных действий. Кроме того, Трамп заявил, что такая попытка атаки Киева повлияет на подходы США в контексте работы с Зеленским. Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала" Трампа Ушаков.



Источник: https://t.me/tass_agency/354884
