Путін далі збирається "звільнити" три області України: який наказ віддав армії

Російський диктатор Володимир Путін провів чергову зустріч із військовим керівництвом, під час якої знову озвучив свої загарбницькі наміри. Незважаючи на заяви західних політиків про нібито "прагнення до миру", Путін офіційно доручив окупаційним військам і надалі здійснювати "поетапне захоплення" Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Під час засідання російський диктатор заявив, що має намір не лише утримувати вже окуповані території, а й рухатися далі. Зокрема, Путін марить "повним звільненням Донбасу" та приписує своїм військам вигадані успіхи на напрямках Сіверська, Слов’янська та Краматорська. Крім того, диктатор стверджує, що російське угруповання "Восток" нібито прорвало українську оборону та просувається у бік Запоріжжя.

"Заблоковане біля річки Оскол угруповання ЗСУ поступово тане", — заявив Путін.

Окремо російський диктатор зосередився на темі Куп’янська, вимагаючи від своїх підлеглих "рішуче протидіяти" Збройним силам України.

"Виконання завдань щодо звільнення Донбасу, Херсонської та Запорізької областей триває поетапно, ЗСУ відступають", — заявив російський диктатор.

Також Путін не обійшов увагою ситуацію на російському прикордонні. Диктатор доручив у 2026 році продовжити розширення так званої "смуги безпеки" вздовж кордону.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у нові телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, Путін поскаржився, що його резиденцію нібито атакували українські дрони, тож Кремль перегляне свою позицію. У відповідь Трамп був шокований та заявив, що добре, що не дав Києву Томагавки. Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

"Трамп, говорячи про спробу атаки Києва на резиденцію Путіна, заявив, що навіть не міг припустити таких божевільних дій. Крім того, Трамп заявив, що така спроба атаки Києва вплине на підходи США в контексті роботи з Зеленським. Трамп сам сказав, що адміністрація США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Києву", взявся розповідати версію Трампа Ушаков.

