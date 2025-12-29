Путін звинувачує Україну в нападі: як відреагував Трамп

У нові телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, Путін поскаржився, що його резиденцію нібито атакували українські дрони, тож Кремль перегляне свою позицію. У відповідь Трамп був шокований та заявив, що добре, що не дав Києву Томагавки. Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"Трамп, говорячи про спробу атаки Києва на резиденцію Путіна, заявив, що навіть не міг припустити таких божевільних дій. Крім того, Трамп заявив, що така спроба атаки Києва вплине на підходи США в контексті роботи з Зеленським. Трамп сам сказав, що адміністрація США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Києву", взявся розповідати версію Трампа Ушаков.

Окрім цього, Ушаков повідомив, що нібито США повідомили, що рекомендували Зеленському не намагатися отримати перепочинок на фронті.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 29 грудня, нова телефонна розмова Путіна і Трампа завершилася, вона пройшла позитивно, повідомив Білий дім. Натомість представник Кремля Юрій Ушаков розповів російські подробиці розмови президента США з російським диктатором, де Путін звинуватив Україну в атаці на його резиденцію.

"Путін заявив Трампу, що терористичні дії Києва щодо атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді, сказав Ушаков. Трамп був шокований і обурений спробою атаки ЗСУ на резиденцію Путіна. Путін дуже чітко заявив Трампу, що позиція РФ буде переглянута у зв'язку з державним тероризмом, який здійснює Київ. Для атаки на держрезиденцію президента РФ Київ використовував безпілотники дальньої дії, розповів Ушаков.Атака безпілотників на держрезиденцію Путіна за часом відбулася "фактично відразу після" переговорів США і України в Мар-а-Лаго, заявив Ушаков,"- повідомив Ушаков.

Натомість Зеленський прокоментував заяву Лаврова про напад на резиденцію Путіна. За його словами, Росія хоче підірвати прогрес між Україною та США в мирних переговорах.

"Чергова брехня російської федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для "рускіх", якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну, і шукали, я впевнений, в цьому, шукали причини. Я, чесно кажучи, вчора ще очікував якусь риторику. Бачите, вони йдуть далі",- сказав він.





