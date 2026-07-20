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Путин доигрался: почему россияне навали стремительно менять свое отношение к государству

Отключения мобильного интернета, рост налогов и ухудшение экономической ситуации заставляют жителей РФ массово возвращаться к наличным деньгам

20 июля 2026, 07:42
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Кравцев Сергей

В России стремительно растет объем наличных денег в обращении, что может свидетельствовать об усилении недоверия населения к банковской системе и общей экономической ситуации. К такому выводу пришло британское издание The iPaper, проанализировав данные Центрального банка РФ и оценки западных экспертов.

Путин доигрался: почему россияне навали стремительно менять свое отношение к государству

Кремль. Фото: из открытых источников

По информации издания, с начала 2026 года российский Центробанк выпустил в обращение наличные средства на сумму, эквивалентную 14,8 млрд фунтов стерлингов. Это стало самым значительным приростом за аналогичный период последних лет, если не учитывать пандемию COVID-19.

Одной из причин такой тенденции называют последствия войны. После активизации украинских ударов беспилотниками по российской территории власти РФ все чаще ограничивают работу мобильного интернета, пытаясь осложнить навигацию дронов. В результате жители многих регионов сталкиваются с перебоями в работе банковских приложений и цифровых платежных сервисов, из-за чего переходят на расчеты наличными.

Дополнительное влияние оказали изменения налоговой политики. В 2026 году Кремль повысил ставку НДС с 20% до 22%, а также расширил круг предприятий, обязанных платить этот налог. На этом фоне часть представителей малого бизнеса стала активнее поощрять клиентов оплачивать покупки наличными, чтобы скрывать реальные доходы и уменьшать налоговую нагрузку.

Эксперт британского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз считает, что происходящее отражает более глубокий кризис доверия к российской экономике. Вместе с тем он отмечает, что, несмотря на ухудшение макроэкономических показателей, падение нефтяных доходов, высокую инфляцию и рост военных расходов, Кремль пока не демонстрирует готовности менять свою политику или искать пути к прекращению войны.

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Источник: https://inews.co.uk/news/world/clearest-sign-yet-russians-losing-faith-putin-war-4655380
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