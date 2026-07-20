Путін догрався: чому росіяни навали стрімко змінювати своє ставлення до держави

У Росії стрімко зростає обсяг готівки в обігу, що може свідчити про посилення недовіри населення до банківської системи та загальної економічної ситуації. Такого висновку дійшло британське видання The iPaper, проаналізувавши дані Центрального банку РФ та оцінки західних експертів.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, з початку 2026 року російський Центробанк випустив в обіг готівку на суму, еквівалентну 14,8 млрд фунтів стерлінгів. Це стало найбільшим приростом за аналогічний період останніх років, якщо не враховувати пандемію COVID-19.

Однією із причин такої тенденції називають наслідки війни. Після активізації українських ударів безпілотниками по російській території влада РФ дедалі частіше обмежує роботу мобільного інтернету, намагаючись ускладнити навігацію дронів. В результаті жителі багатьох регіонів стикаються з перебоями у роботі банківських додатків та цифрових платіжних сервісів, через що переходять на розрахунки готівкою.

Додатковий вплив зробили зміни податкової політики. 2026 року Кремль підвищив ставку ПДВ з 20% до 22%, а також розширив коло підприємств, зобов'язаних сплачувати цей податок. На цьому тлі частина представників малого бізнесу почала активніше заохочувати клієнтів оплачувати покупки готівкою, щоб приховувати реальні доходи та зменшувати податкове навантаження.

Експерт британського аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз вважає, що те, що відбувається, відображає глибшу кризу довіри до російської економіки. Водночас він зазначає, що, незважаючи на погіршення макроекономічних показників, падіння нафтових доходів, високу інфляцію та зростання військових витрат, Кремль поки що не демонструє готовності змінювати свою політику чи шукати шляхи до припинення війни.

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