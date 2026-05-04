Глава Кремля Владимир Путин провел резонансное кадровое назначение в военном руководстве. Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил РФ стал генерал-полковник Александр Чайко, имя которого в Украине и мире неразрывно связано с кровавыми событиями начала полномасштабного вторжения.

Генерал Чайко имеет прямое отношение к оккупации Киевской области. Весной 2022 года он руководил группировкой войск "Восток", которая наступала на столицу с западного направления. Именно под его командованием находились подразделения, совершавшие массовые расправы над мирным населением. Согласно материалам расследований, он "обвинен в причастности к военным преступлениям в Киевской области, в частности, в согласовании приказов российских командиров по убийству мирных жителей в Буче".

Кроме того, методы ведения войны этим генералом послужили основанием для официальных юридических действий со стороны украинских правоохранителей. В частности, в июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила ему подозрение, задокументировав его преступные решения. Речь идет о прямых "приказах бомбить жилые дома в Бородянке Киевской области", что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

Назначение Чайко на должность командующего ПКС является очередным свидетельством того, что российское руководство поощряет офицеров, игнорирующих международное гуманитарное право и совершающих преступления против гражданского населения.

