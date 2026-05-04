Путін довірив небо Росії воєнному злочинцю, який віддавав накази вбивати цивільних на Київщині

Очільник Кремля Володимир Путін провів резонансне кадрове призначення у військовому керівництві. Новим головнокомандувачем Повітряно-космічних сил РФ став генерал-полковник Олександр Чайко, чиє ім'я в Україні та світі нерозривно пов'язане з кривавими подіями початку повномасштабного вторгнення.

Генерал Чайко має безпосередній стосунок до окупації Київської області. Навесні 2022 року він керував угрупованням військ "Схід", яке наступало на столицю із західного напрямку. Саме під його командуванням перебували підрозділи, що вчиняли масові розправи над мирним населенням. Згідно з матеріалами розслідувань, він "звинувачений у причетності до військових злочинів у Київській області, зокрема в погоджені наказів російських командирів щодо вбивства мирних жителів у Бучі".

Крім того, методи ведення війни цим генералом стали підставою для офіційних юридичних дій з боку українських правоохоронців. Зокрема, у липні 2025 року Служба безпеки України оголосила йому підозру, задокументувавши його злочинні рішення. Йдеться про прямі "накази бомбити житлові будинки в Бородянці Київської області", що призвело до численних жертв та руйнувань.

Призначення Чайки на посаду командувача ПКС є черговим свідченням того, що російське керівництво заохочує офіцерів, які ігнорують міжнародне гуманітарне право та вчиняють злочини проти цивільного населення.

