Путин довоевался: у кого Кремль срочно выпрашивает дополнительные партии бензина

Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре заставляют Кремль искать топливо за границей. Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), крупнейшие энергетические компании России уже обратились к индийским нефтеперерабатывающим предприятиям с просьбой увеличить поставки бензина.

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

По информации экспертов, среди компаний, ведущих соответствующие переговоры, — "Роснефть", "Газпромнефть" и "ЛУКойл". Они обратились как к частным, так и государственным индийским НПЗ, однако получили неутешительный ответ: свободных объемов топлива для экспорта практически нет.

В ISW предупреждают, что в случае новых успешных ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, Москва будет вынуждена искать за рубежом не только бензин, но и дизельное топливо.

Последствия украинской кампании уже стали рекордными. По оценкам аналитиков, удары беспилотников могли вывести из строя от 20 до 40% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Из-за этого среднесуточная переработка нефти упала до 3,91 млн баррелей – самого низкого показателя с марта 2005 года. Это более чем на 1,4 млн баррелей меньше, чем годом ранее.

Топливный кризис уже заставил российские власти ввести жесткие ограничения на экспорт дизельного горючего, бензина и авиационного керосина. Эксперты считают, что если атаки Украины будут продолжаться, дефицит горючего внутри России будет только углубляться, а Кремль все больше будет зависеть от импортных поставок.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 8 июля беспилотники нанесли удары по российским городам Саратов и Борисоглебск. Там загорелись пожары, в том числе на НПЗ.



