Путін довоювався: у кого Кремль терміново випрошує додаткові партії бензину

Українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі змушують Кремль шукати паливо за кордоном. Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найбільші енергетичні компанії Росії вже звернулися до індійських нафтопереробних підприємств із проханням збільшити постачання бензину.

Путін та Моді. Фото: з відкритих джерел

За інформацією експертів, серед компаній, які ведуть відповідні переговори, – "Роснефть", "Газпромнефть" та "Лукойл". Вони звернулися як до приватних, так і до державних індійських НПЗ, однак отримали невтішну відповідь: вільних обсягів пального для експорту практично немає.

В ISW попереджають, що у разі нових успішних ударів України по російських нафтопереробних заводах Москва буде змушена шукати за кордоном не лише бензин, а й дизельне пальне.

Наслідки української кампанії вже стали рекордними. За оцінками аналітиків, удари безпілотників могли вивести з ладу від 20% до 40% усіх нафтопереробних потужностей РФ. Через це середньодобова переробка нафти впала до 3,91 млн барелів — найнижчого показника з березня 2005 року. Це більш ніж на 1,4 млн барелів менше, ніж рік тому.

Паливна криза вже змусила російську владу запровадити жорсткі обмеження на експорт дизельного пального, бензину та авіаційного гасу. Експерти вважають, що якщо атаки України триватимуть, дефіцит пального всередині Росії лише поглиблюватиметься, а Кремль дедалі більше залежатиме від імпортних поставок.

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