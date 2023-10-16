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Путин едет в Китай, а Лавров – в КНДР: подробности

В Китае Путин хочет обсудить с Си китайский проект глобального доминирования "Один пояс - один путь"

сегодня, 16:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс – один путь", который состоится в Китае. Это мероприятие стартует в Пекине уже завтра. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин едет в Китай, а Лавров – в КНДР: подробности

Путин и Лавров. Фото: из открытых источников

Кроме участия в форуме российский президент встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Эта информация была подтверждена во время сегодняшней встречи министров иностранных дел обеих стран Сергея Лаврова и Ван И, состоявшейся в Пекине.


По словам Лаврова, Кремль рассматривает этот форум "как важную составляющую продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем евразийском континенте".

По информации МИД России, сам Лавров в среду должен посетить КНДР. Стоит отметить, что в сентябре северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригласил Путина в Пхеньян. Тогда в Кремле заявили, что такой визит станет возможным после того, как Северную Корею посетит именно Лавров.

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Источник: https://t.me/rian_ru/217967
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