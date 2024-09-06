Путин еще такого не говорил: почему он резко снизил планку целей "СВО"

Во время своего выступления на форуме во Владивостоке Владимир Путин неожиданно сменил риторику, заявив, что теперь главной целью так называемой "специальной военной операции" является захват Донбасса. Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью 24 Каналу отметил, что Путин все больше путается в собственных обещаниях, которые не в состоянии выполнить.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Шейтельман подчеркнул, что ранее Путин и российское руководство не выдвигали Донбасс как основную цель "сво". Однако диктатор, ранее мечтавший о "денацификации", "демилитаризации" и захвате Киева, Харькова, Одессы, теперь уменьшает масштабы своих претензий.

Эксперт напомнил, что ранее Кремль планировал к 2024 году захватить крупные города, такие как Харьков и Одесса, однако Россия даже не смогла полностью овладеть небольшим городом Волчанск. На сегодняшний день единственным, хотя и сомнительным, достижением РФ является оккупация Авдеевки в начале 2024 года.

За год российские войска смогли пройти всего 35 километров в Донецкой области, в частности в направлении Покровска, но за это время Россия потеряла сотни тысяч солдат и огромное количество техники. Учитывая провалы, Путин теперь пытается уменьшить амбиции, чтобы хоть как-то объяснить израсходованные ресурсы и невыполненные обещания своему окружению.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сказал, кого хочет видеть посредником на переговорах с Украиной. Китай, Бразилия или Индия могли бы играть роль посредников в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на панельной дискуссии Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает Politico.



