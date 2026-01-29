Путин готов к переговорам с Зеленским: Песков сделал новое заявление о месте встречи

Россия пока говорит исключительно о Москве, а не об ОАЭ, как о площадке для встречи с Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля добавил, что реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву пока что не было.

Стоит отметить, вчера помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что РФ "приглашает" президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, если Зеленский согласится, Кремль якобы готов обеспечить безопасность президенту Украины.

Юрий Ушаков в ходе беседы с российским пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия приглашает Зеленского в Москву.

"Президент наш, несколько раз общаясь с журналистами, тоже говорил, что если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим ему безопасность и необходимые условия для работы", — сказал Ушаков.

Приглашение из Кремля появилось на фоне слов министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, подтвердившего готовность Зеленского к прямой встрече с Путиным. По его словам, Киев рассматривает такой формат как возможность обсудить два ключевых вопроса о войне, а именно территориальную целостность Украины и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

