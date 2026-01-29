Путін готовий до переговорів із Зеленським: Пєсков зробив нову заяву про місце зустрічі

Росія поки що говорить виключно про Москву, а не про ОАЕ, як про майданчик для зустрічі з Володимиром Зеленським. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля додав, що реакції Зеленського на повторне запрошення до Москви поки що не було.

Вчора помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що РФ "запрошує" президента України Володимира Зеленського до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, якщо Зеленський погодиться, Кремль нібито готовий забезпечити безпеку президентові України.

Юрій Ушаков під час бесіди з російським пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що Росія запрошує Зеленського до Москви.

"Президент наш, кілька разів спілкуючись із журналістами, теж говорив, що якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його до Москви і при цьому гарантовано забезпечимо йому безпеку та необхідні умови для роботи", — сказав Ушаков.

Запрошення з Кремля з'явилося на тлі слів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який підтвердив готовність Зеленського до прямої зустрічі з Путіним. За його словами, Київ розглядає такий формат як можливість обговорити два ключові питання про війну, а саме територіальну цілісність України та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

