В Кремле назвали неприемлемыми заявления Макрона: что разозлило РФ

В Кремле отреагировали на обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал его конфронтационным по отношению к РФ.

Дмитрий Песков

По его словам, Макрон говорит о том, что в Украине должен быть размещен миротворческий контингент. Но, как подчеркнул Песков, Россия не это согласится не может, и это – не новость.

"Что де-факто мы имеем? Мы имеем выступление президента Франции — весьма конфронтационное по отношению к России. И мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет в виду разместить контингент на Украине после прекращения огня. Это им сказано. То есть фактически речь идет о конфронтационном размещении некоего эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая на него прямо. Потому что ответ абсолютно очевиден", — подчеркнул Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России тщательно следили на выступлением Эммануэля Макрона. В частности, официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова прокомментировала его слова о том, что Франция может начать консультации о создании так называемого ядерного зонтика над Европой. Захарова в свойственной ей манере по-хамски ответила на эту информацию, отметив, что Макрон ей напоминает сказочного персонажа.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что Франция и Великобритания — два ядерных государства Европы — рассматривают возможность компенсации ядерного арсенала США, обеспечивающего сдерживание в рамках НАТО. Более того, Германия уже намекнула Франции на то, что немцы были бы не против, если бы французское ядерное оружие было тоже развернуто на территории Германии. И потенциально она могла бы заместить находящееся на территории американское ядерное оружие. Франция ответила положительно.



