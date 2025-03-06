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В РФ цинично отреагировали на слова Макрона о ядерном зонтике для Европы

Захарова отреагировала на слова президента Франции о ядерном зонтике для Европы

сегодня, 10:44
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Ткачик Олеся

В России отреагировали на заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Франция начинает дискуссию о том, чтобы принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания.

В РФ цинично отреагировали на слова Макрона о ядерном зонтике для Европы

Мария Захарова

В частности, официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова цинично посмеялась над такой инициативой и сравнила Макрона со сказочным персонажем Оле-Лукойе, который раскрывал зонтик над спящими детьми. По словам российского дипломата, в этом случае Макрон похож на "атомным Оле-Лукойе", который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Европой.

"Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой", — заметила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция и Великобритания — два ядерных государства Европы — рассматривают возможность компенсации ядерного арсенала США, обеспечивающего сдерживание в рамках НАТО. Более того, Германия уже намекнула Франции на то, что немцы были бы не против, если бы французское ядерное оружие было тоже развернуто на территории Германии. И потенциально она могла бы заместить находящееся на территории американское ядерное оружие. Франция ответила положительно.

Также "Комментарии" рассказывал, что потенциальный канцлер Германии уже затронул тему европейского "ядерного зонтика". Более чем очевидно, что Франция и Британия эту задачу не вытянут, подчеркнул политолог Алексей Копытько. По его мнению, если курс на сокращение военного присутствия США не будет пересмотрен, то очень скоро развернётся дискуссия о ядерном оружии для Германии.




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Источник: https://tass.ru/politika/23321477
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