Путин готов поговорить с Шольцем, но не все так просто

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с канцлером Германии Олафом Шольцом, однако отметил, что официальных запросов от Берлина не поступало. Эту информацию обнародовало российское агентство "Интерфакс".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Нет, никаких предложений не было. Мы уже неоднократно подчеркивали, что Путин остается открытым для контактов", — прокомментировал Песков вопрос о возможном телефонном разговоре между лидерами.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Владимир Путин отказался обсуждать мирные инициативы в Украине с канцлером Шольцом. Она подчеркнула, что российский лидер ежедневно демонстрирует свою приверженность войне и разрушению, и пока не готов ни к каким телефонным переговорам с немецким канцлером.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц сделал новое заявление о мирных переговорах с Россией . Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна принять участие в следующем саммите мира по вопросу войны в Украине. Однако, по словам немецкого лидера, Берлин не примет мир, диктуемый на условиях Москвы.

Олаф Шольц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине выступил с заявлением о предстоящих мирных переговорах. Канцлер Германии отметил необходимость присутствия представителей РФ для диалога по окончании войны в Украине.

Однако немецкий канцлер подчеркнул, что окончание войны должно быть основано на международном праве, а не на условиях Кремля. Шольц также добавил, что Украина и международные партнеры совместными усилиями смогут достичь крепкого и справедливого мира.

