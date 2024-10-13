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Путин готов поговорить с Шольцем, но не все так просто

Путин остается открытым для контактов, заявил Песков.

сегодня, 22:50
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Лиля Воробьева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с канцлером Германии Олафом Шольцом, однако отметил, что официальных запросов от Берлина не поступало. Эту информацию обнародовало российское агентство "Интерфакс".

Путин готов поговорить с Шольцем, но не все так просто

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Нет, никаких предложений не было. Мы уже неоднократно подчеркивали, что Путин остается открытым для контактов", — прокомментировал Песков вопрос о возможном телефонном разговоре между лидерами.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Владимир Путин отказался обсуждать мирные инициативы в Украине с канцлером Шольцом. Она подчеркнула, что российский лидер ежедневно демонстрирует свою приверженность войне и разрушению, и пока не готов ни к каким телефонным переговорам с немецким канцлером.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц сделал новое заявление о мирных переговорах с Россией . Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна принять участие в следующем саммите мира по вопросу войны в Украине. Однако, по словам немецкого лидера, Берлин не примет мир, диктуемый на условиях Москвы.

Олаф Шольц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине выступил с заявлением о предстоящих мирных переговорах. Канцлер Германии отметил необходимость присутствия представителей РФ для диалога по окончании войны в Украине.

Однако немецкий канцлер подчеркнул, что окончание войны должно быть основано на международном праве, а не на условиях Кремля. Шольц также добавил, что Украина и международные партнеры совместными усилиями смогут достичь крепкого и справедливого мира.



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/986515
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