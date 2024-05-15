Путин готовит для Украины очередную подлость. Будет уговаривать Китай ее поддержать

Как считает Дмитрий Васильев, кремлевский диктатор Владимир Путин будет уговаривать президента Китая Си Цзиньпина помочь ему сорвать Глобальный саммит мира, на котором будут обсуждать "формулу мира" президента Владимира Зеленского. По словам политолога, это задача максимум для кремлевского диктатора.

Владимир Путин

То есть, отметил политолог, Путин очень хочет сорвать саммит в Швейцарии и будет просить помощи у китайского президента. Впрочем, если тот откажется, то у кремлевского диктатора есть и задача-минимум, а именно: добиться, чтобы Китай не принимал участия в этом мероприятии.

Понятно, говорит Васильев, что сам Си Цзиньпин на саммит в Швейцарию не поедет, однако, он может туда, например, отправить своего представителя по Украине Ли Хуэя.

"Кто знает, возможно, таки Си Цзиньпин принял решение, что нужно будет поехать на этот саммит",

— отметил эксперт и добавляет, что на самом деле у официального Пекина пока нет четкой позиции по поводу саммита мира, который должен состояться в Швейцарии.

В этом контексте эксперт добавил, что Китай имеет свою так называемую "формулу мира". Кроме того, он считает, что в ходе переговоров должны встретиться представители Украины и России. Впрочем, известно, что, например, на саммит в Швейцарию представителей страны-агрессора не позвали.

При этом Васильев добавил, что на Глобальном саммите мира будут присутствовать лидеры многих ведущих стран мира, поэтому их подписи под ключевым документом саммита, безусловно, придаст ему вес.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимиру Путин также, якобы, хочет мира, и в этом контексте ему очень нравится китайская мирная инициатива, полностью отвечающая интересам агрессора.