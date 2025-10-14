Путин готовит неожиданность для стран НАТО: о чем предупредили в США

Путинский режим Кремль наращивает диверсионные и разведывательные операции в Европе. Россия может создать серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем прогнозируют в европейских столицах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что европейские чиновники продолжают фиксировать усиление скрытых и открытых атак России против стран Европы.

Это подтверждает оценку ISW о том, что Москва перешла к так называемой "Фазе ноль" — этапу информационной и психологической подготовки к вероятной будущей войне России и НАТО.

Эксперты обратили внимание, что на днях руководитель Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич в комментарии изданию Financial Times заявил, что Россия использует криптовалюту для подкупа наемников, которые устраивают диверсии в европейских странах и это делает невозможным отслеживание таких платежей европейскими спецслужбами.

По словам Ценкевича, Кремль все чаще полагается на местных жителей для выполнения ими ad hoc (разовых диверсионных или шпионских миссий. — ред.). Он рассказал, что в 2023 году Польша обнаружила сеть таких агентов, которых завербовало Главное управление Генштаба РФ и финансировало преимущественно за криптовалюту.

По его мнению, таким образом Кремль пытается минимизировать собственные риски и использует этот тип оплаты для обхода западных санкций.

Ценкевич также отметил, что Польша сейчас находится в "состоянии войны" в киберпространстве. В частности, Варшава обвиняет Россию в организации недавней кибератаки, направленной на остановку водоснабжения в Гданьске.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер 13 октября заявил, что частота российских атак на Европу является "новым уровнем конфронтации".

По его словам, Россия пытается тестировать границы Европы, подорвать единство НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить общества и запугать население.

В Институте изучения войны напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 12 октября сравнил недавние российские атаки против Европы с действиями президента РФ Владимира Путина в 2014 году, когда тот использовал незаконную аннексию Крыма для проверки реакции Запада.

Аналитики ISW отмечают, что любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине, позволит России оперативно перебросить войска к восточной границе с НАТО.

"Это может создать серьезную угрозу для Альянса значительно раньше, чем нынче ожидают в большинстве европейских столиц", — говорится в отчете ведомства.

