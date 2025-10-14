Путін готує несподіванку для країн НАТО: про що попередили у США

Путинський режим Кремль збільшує диверсійні та розвідувальні операції в Європі. Росія може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують у європейських столицях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що європейські чиновники продовжують фіксувати посилення прихованих та відкритих атак Росії проти країн Європи.

Це підтверджує оцінку ISW про те, що Москва перейшла до так званої "Фази нуль" — етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Експерти звернули увагу, що днями керівник Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич у коментарі виданню Financial Times заявив, що Росія використовує криптовалюту для підкупу найманців, які влаштовують диверсії в європейських країнах і це унеможливлює відстеження таких платежів європейськими спецслужбами.

За словами Ценкевича, Кремль все частіше покладається на місцевих жителів для виконання ними ad hoc (разових диверсійних чи шпигунських місій. – Ред.). Він розповів, що у 2023 році Польща виявила мережу таких агентів, яких завербувало Головне управління Генштабу РФ та фінансувало переважно за криптовалюту.

На його думку, таким чином Кремль намагається мінімізувати власні ризики та використовує цей тип оплати для обходу західних санкцій.

Ценкевич також зазначив, що Польща зараз перебуває у "стані війни" у кіберпросторі. Зокрема Варшава звинувачує Росію в організації нещодавньої кібератаки, спрямованої на зупинку водопостачання у Гданську.

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер 13 жовтня заявив, що частота російських атак на Європу є "новим рівнем конфронтації".

За його словами, Росія намагається тестувати кордони Європи, підірвати єдність НАТО, дестабілізувати європейські демократії, поділити суспільства та залякати населення.

В Інституті вивчення війни нагадали, що президент України Володимир Зеленський 12 жовтня порівняв нещодавні російські атаки проти Європи з діями президента РФ Володимира Путіна у 2014 році, коли той використав незаконну анексію Криму для перевірки реакції Заходу.

Аналітики ISW зазначають, що будь-яке майбутнє припинення вогню чи тривала пауза у бойових діях в Україні дозволить Росії оперативно перекинути війська до східного кордону з НАТО.

"Це може створити серйозну загрозу для Альянсу значно раніше, ніж нині очікують у більшості європейських столиць", — йдеться у звіті відомства.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США порівняли Росію з ведмедем та пояснили, у чому її головна небезпека.



