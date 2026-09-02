Путин готовит новые удары по энергетике Украины: какова настоящая причина заявлений Кремля

Заявление Путина о том, что он приказал начать удары по украинской энергосистеме – это, безусловно, не ответ на ультиматум Зеленского о закрытии российского неба. Россия била и будет бить по нашей энергосистеме. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что здесь нет прямой причинно-следственной связи. И это очень важно, учитывая, что эта тема обязательно будет раскручиваться разными информационными каналами и станет частью информационной войны РФ. При этом мы должны также понимать: 2026 несколько расширил красные линии, которые не были табу в прямом смысле этого слова. Причина исчезновения этих условных красных линий лежит не в моральных принципах, а в увеличении количества на возможностях средств поражения. Масштабирование, прежде всего беспилотных систем меняет и будет менять ход этой войны не только на фронте, но и в тылу.

"Удастся ли парализовать авиасообщение в РФ? Как минимум, частично закрыть главные аэропорты России возможно, и это принесет войну в Москву и Санкт-Перербург, прежде всего. Есть еще один аспект: авиасообщение является одним из главных логистических средств для России. И закрытие аэропортов, даже частичное, безусловно, станет весомым ударом по экономическому и морально-психологическому состоянию в РФ. Повторю снова: дискуссия о том, что нельзя сравнивать закрытие неба и 10 часов без света некорректна. Россия и так планировала бить по нашей энергетике. Безотносительно наших ударов по аэропортам", – отметил политолог.

Он подчеркивает, что очень важно, что Путины лично заявил, что мобилизации не будет. До этого он воздерживался от этих заявлений. Похоже, ситуация с нашей информкампанией "антимобилизация" начинает приносить плоды. Настроение российского общества, похоже, таково, что Путину лично приходится говорить, что он готов отступить на шаг назад. Он не может полностью отказаться от мобилизации и закрытия интернета, но пока вынужден признать частичную субъектность своего населения и несколько отступить.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин хочет влиять на геополитику: какой организации Москва требует вернуть "центральную роль".



