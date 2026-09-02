Путін готує нові удари по енергетиці України: яка справжня причина заяв Кремля

Заява Путіна про те, що він віддав наказ розпочати удари по українській енергосистемі – це, безумовно, не відповідь на ультиматум Зеленського про закриття російського неба. Росія била і буде бити по нашій енергосистемі. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, тут немає прямого причинно-наслідкового звʼязку. І це дуже важливо з огляду на те, що ця тема обовʼязково буде розкручуватися різними інформаційними каналами і стане частиною інформаційної війни РФ. При цьому ми маємо також розуміти: 2026 рік дещо розширив червоні лінії, які не були табу в прямому значенні цього слова. Причина зникнення цих самих умовних червоних ліній лежить не в моральних принципах, а в збільшенні кількості на можливостях засобів ураження. Масштабування, перш за все безпілотних систем міняє і буде міняти хід цієї війни не лише на фронті, але й в тилу.

"Чи вдасться паралізувати авіасполучення в РФ? Як мінімум, частково закрити головні аеропорти Росії можливо і це принесе війну в Москву та Санкт-Перербург, перш за все. Є ще один аспект: авіасполучення є одним з головних логістичних засобів для Росії. І закриття аеропортів, навіть часткове, безумовно стане вагомим ударом по економічному і морально-психологічному стану в РФ. Повторю ще раз: дискусія про те, що не можна порівнювати закриття неба і 10 годин без світла некоректна. Росія і так планувала бити по нашій енергетиці. Безвідносно до наших ударів по аеропортах", – зазначив політолог.

Він наголошує, дуже важливо, що Путіни особисто заявив, що мобілізації не буде. Досі він утримувався від цих заяв. Схоже, ситуація з нашою інформкампанією "антимобілізація" починає давати плоди. Настрій російського суспільства, схоже такий, що Путіну особисто доводиться говорити, що він готовий відступити на крок назад. Він не може повністю відмовитися від мобілізації і закриття інтернету, але поки він змушений визнати часткову субʼєктність свого населення і дещо відступити.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін хоче впливати на геополітику: якій організації Москва вимагає повернути "центральну роль".



