Путін готує нові удари по енергетиці України: яка справжня причина заяв Кремля

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Кравцев Сергей
Заява Путіна про те, що він віддав наказ розпочати удари по українській енергосистемі – це, безумовно, не відповідь на ультиматум Зеленського про закриття російського неба. Росія била і буде бити по нашій енергосистемі. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зауважив, тут немає прямого причинно-наслідкового звʼязку. І це дуже важливо з огляду на те, що ця тема обовʼязково буде розкручуватися різними інформаційними каналами і стане частиною інформаційної війни РФ. При цьому ми маємо також розуміти: 2026 рік дещо розширив червоні лінії, які не були табу в прямому значенні цього слова. Причина зникнення цих самих умовних червоних ліній лежить не в моральних принципах, а в збільшенні кількості на можливостях засобів ураження. Масштабування, перш за все безпілотних систем міняє і буде міняти хід цієї війни не лише на фронті, але й в тилу.
Він наголошує, дуже важливо, що Путіни особисто заявив, що мобілізації не буде. Досі він утримувався від цих заяв. Схоже, ситуація з нашою інформкампанією "антимобілізація" починає давати плоди. Настрій російського суспільства, схоже такий, що Путіну особисто доводиться говорити, що він готовий відступити на крок назад. Він не може повністю відмовитися від мобілізації і закриття інтернету, але поки він змушений визнати часткову субʼєктність свого населення і дещо відступити.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін хоче впливати на геополітику: якій організації Москва вимагає повернути "центральну роль".