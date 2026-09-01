Російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність підвищити ефективність Організації Об'єднаних Націй та повністю розкрити її потенціал. За його словами, незважаючи на претензії Москви до роботи структури, ООН має зберігати центральне місце у світовій політиці.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Путін зазначив, що Росія не в усьому задоволена тим, як функціонує організація. При цьому російський лідер наголосив, що подібні розбіжності існували завжди і власними силами не ставлять під сумнів значення ООН.

За словами президента РФ, ключову роль організації у світових справах має бути збережено. Водночас, Москва виступає за підвищення ефективності її роботи, не уточнюючи, які саме зміни вважає за необхідне.

Окрему увагу Путін приділив міжнародному праву. Він заявив, що Статут ООН має залишатись його головним джерелом. Таким чином, Кремль знову наголосив на існуючій системі міжнародних відносин, в якій рішення та принципи організації розглядаються як основа взаємодії держав.

Путін також заявив, що Росія нібито відкрита до чесної та взаємовигідної співпраці з іншими країнами. Головними умовами такої взаємодії він назвав рівноправність та взаємну вигоду.

На цьому фоні російський лідер окремо відзначив зростання інтересу до діяльності Шанхайської організації співробітництва. За його словами, увага до ШОС з боку світової спільноти продовжує зростати.

Заяви Путіна прозвучали на тлі міжнародних розбіжностей і суперечок щодо майбутнього глобальної системи безпеки. Москва регулярно виступає за зміну існуючого світопорядку, водночас наполягаючи на збереженні ключових міжнародних інституцій.

У Кремлі, таким чином, одночасно визнають проблеми у роботі ООН та виступають проти відмови від її базової ролі. Головне посилення Москви полягає в тому, що організація повинна не зникнути або поступитися місцем новим форматам, а стати більш ефективним центром міжнародної взаємодії.

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