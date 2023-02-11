Путин готовит послание к Федеральному собранию: каких заявлений ждать от диктатора

Стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Что бы путин сейчас не придумывал, все его планы обречены на крах

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов признался, что отлично помнит выступление путина со злобно перекошенным лицом 21 февраля 2021 года (когда он признал созданные на Донбассе самими россиянами квазиобразования – т.н. "ДНР" и "ЛНР"), которое стало предвестником большой войны.

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"Учитывая, как разворачивались события за почти год открытой агрессии рф против Украины, что бы путин сейчас не придумывал, все его планы обречены на крах. Приходится делать хорошую мину при плохой игре, а его придворным псам – сидеть на расстоянии длинного стола и покорно кивать гривой", – отмечает нардеп.

Нам же, акцентирует он, нужно держаться сплоченно, продолжать борьбу, как бы сложно это не казалось.

"Отступать некуда. Мы на своей земле. А путину и его выводкам придется ответить да все преступления, совершенные в Украине и не только. За взрывы на Каширском шоссе, в Буйнакске, за войну в Грузии и Сирии, за разрушенную украинскую инфраструктуру, отобранные жизни. В целом за все те войны и преступления, которые он продолжал организовывать, чтобы удержаться у власти, – подчеркивает Муса Магомедов. – Уверен, что эта война закончится для путина поражением, а для россии – грандиозном уроком и масштабной выплатой репараций и возмещением ущерба, нанесенного Украине".

Путин попытается сформулировать – что именно рф пытается достичь для себя на текущем этапе

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко поясняет:

"В конечном итоге, к первой годовщине полномасштабного вторжения путин поставлен перед проблемной задачей: дать для рф четкое понимание, за что именно ведется война на данном этапе. Что является нынешней желаемой целью для российских войск? Ибо по всем параметрам для агрессора такие боевые действия все больше походят на войну без смысла".

По словам эксперта, граждане в рф деморализуются и не сильно верят в новые истории о полной "денацификации и демилитаризации". В то же время, новая рамка еще не создана, а старая уже реалистична.

"Стоит ожидать, что кремлевский карлик хотя бы между строк к первой годовщине начала полномасштабной войны анонсирует некий новый статус-кво – что именно рф пытается достичь для себя на текущем этапе", – прогнозирует Ярослав Божко.

Как обычно Путин будет рассказывать о несуществующих заслугах, угрожать воображаемым братьям

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова не сомневается, что обращение будет именно о войне, которую российский диктатор ведет против всего цивилизованного мира.

"Предположу, что путин будет хвастаться, как российская армия всех побеждает. Возможно, опять начнет бряцать ядерным оружием, угрожать цивилизации. Точно расскажет, как он "защитил россию от наступления врагов" и решил наступать первым – и вот уже год "захватывает Киев за три дня и героически побеждает". Думаю, как обычно будет рассказывать о несуществующих заслугах, угрожать воображаемым братьям", – прогнозирует эксперт.

Возможно, продолжает он, путин выдаст очередную версию "необходимости спецоперации", попытается обосновать необходимость мобилизации, которая и так идет в стране-агрессоре полным ходом.

"Ему однозначно есть, что рассказать о важности автомобилей Лада и женских шуб для семей погибших. Но это как раз он вряд ли будет делать, – считает Татьяна Лупова. – Сложно серьезно рассуждать о будущих действиях неадекватного человека, страдающего психическими заболеваниями. Путинские действия давно должны предугадывать психиатры и держать его в смирительной рубашке, чтобы весь мир жил спокойно. Но психиатры не справились, теперь приходится нам. И мы сделаем всё, чтобы самый точный прогноз о будущем путина озвучили судьи в Гааге".

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