Почему Путин отказался сразу от нескольких публичных мероприятий – с чем это может быть связано

Вслед за отменой впервые за 10 лет пресс-конференции по итогам года и планам на будущее, президент России Владимир Путин отложил свое ежегодное послание к собранию РФ. Также российский диктатор не примет участие в традиционной встрече титулованных участников Ночной хоккейной лиги, проходившей на Красной площади. Действительно ли, как предполагают западные аналитики, Путин испугался провалов – и ему нечего сказать покорному народу и лояльным депутатам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путинский отказ от участия в традиционных пропагандистских мероприятиях может быть связан с ухудшением здоровья

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Не думаю, что Путин отказался от публичных мероприятий, потому что ему "нечего сказать". В последнее время он достаточно активен в публичной сфере и у него есть аргументы заявить об успешности т.н. "специальной военной операции" (СВО). Совсем недавно он сравнил себя с Петром Первым, и заявил о захвате Азовского побережья как о большой победе России. Кроме того, он называет победой РФ аннексию украинских территорий и, как говорится, "пипл хавает". И обращение к Думе и пресс-конференция могут соответственно готовиться российскими спецслужбами, поэтому Путину нет причин опасаться неудобных вопросов".

Причину же паузы в его публичной активности эксперт связывает скорее с состоянием здоровья и возрастом (Путину – 70 лет).

"По крайней мере, этим можно объяснить неучастие в хоккейном матче. Либо – страхом покушения. Возможно, у него есть информация насчет последнего. И, учитывая наличие признаков паранойи, Путин, наверняка, верит в реальность заговора, независимо от того, есть он на самом деле или нет", – поясняет Сергей Гармаш.

А может, продолжает эксперт, Путин действует в своей излюбленной тактике – держать мир в напряжении. По ходу дела ждет побед РФ на Донбассе, надеясь появиться на публике на их фоне.

"Скорее всего, путинский отказ от участия в традиционных пропагандистских мероприятиях вызван одной из этих причин. Из которых значимой для нас, на мой взгляд, может быть только первая – ухудшение здоровья. Всё остальное, как показывает практика, к сожалению, не может существенно повлиять ни на ход войны, ни на настроения в российском обществе", – констатирует эксперт.

Сейчас совпал ряд обстоятельств, в том числе нечеткие месседжи, являющиеся целями т. н. СВО, невнятные результаты последней

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко обращает внимание, что отказа от проведения ежегодной пресс-конференции, действительно, первый для президента РФ за более чем десять лет.

"Решение объясняется рядом причин, в том числе и возможностью неожиданных вопросов из-за "роста антивоенных настроений в России". Сложно сказать, насколько это серьезный аргумент, ведь все мероприятия путина тщательно готовятся и неожиданностей там не бывает", – отмечает Юлия Тищенко.

Она напоминает, что недавно российский диктатор общался с экспертами и СМИ на форуме в Валдае, давал интервью после встреч ОДКБ и так далее.

"Вероятно, сейчас совпал ряд обстоятельств, в том числе нечеткие месседжи, являющиеся целями т. н. СВО, невнятные результаты последней, вопросы по мобилизации, "новым территориям" и т.д. Нарративы его окружения носят общий характер, – акцентирует аналитик. – Другая причина – дальнейшая "бункеризация". Вероятно, существуют опасения относительно безопасности Путина. Сложно сказать однозначно. Возможно, его пресс-конференция, как и послания к Федеральному собранию просто будут перенесены".

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