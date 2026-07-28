Путин готовит россиян к «вечной войне»: в США предупредили об опасном плане диктатора

Российский диктатор Владимир Путин активизировал кампанию по милитаризации российского общества накануне выборов в Государственную думу. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав последние публичные заявления главы Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание на выступление Путина в День Военно-морского флота, в котором он сделал акцент не столько на армии, сколько на необходимости объединить все российское общество вокруг войны против Украины. По словам российского президента, граждан необходимо "проникнуть сознанием" важности войны, а чувство национального единства должно сохраниться даже после ее завершения.

В ISW считают, что подобная риторика свидетельствует о стремлении Кремля сделать войну частью долгосрочной государственной идеологии. Путин также утверждал, что российские добровольцы якобы готовы и дальше помогать армии и переживают, что после окончания боевых действий их помощь больше не понадобится. Таким образом Кремль пытается сформировать образ общества, которое якобы добровольно поддерживает продолжение войны и готово к новым жертвам.

Особое внимание аналитики уделили встрече Путина с депутатами Государственной думы. Во время нее российский лидер подчеркнул, что парламент за последние годы принял почти три тысячи законов, значительная часть которых связана с обеспечением войны, поддержкой оборонной промышленности и интеграцией оккупированных территорий Украины в состав России.

По оценке ISW, подобные заявления преследуют сразу несколько целей. Во-первых, Путин демонстрирует единство власти перед парламентскими выборами. Во-вторых, он стремится переложить политическую ответственность за продолжение дорогостоящей войны не только на себя, но и на депутатов, а также на все российское общество, представляя их полноценными участниками принятых Кремлем решений.

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