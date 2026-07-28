Путін готує росіян до «вічної війни»: у США попередили про небезпечний план диктатора

Російський диктатор Володимир Путін активізував кампанію з мілітаризації російського суспільства напередодні виборів до Державної думи. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні публічні заяви глави Кремля.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерти звертають увагу на виступ Путіна у День Військово-морського флоту, в якому він наголосив не стільки на армії, скільки на необхідності об'єднати все російське суспільство навколо війни проти України. За словами російського президента, громадян необхідно "проникнути свідомістю" важливості війни, а почуття національної єдності має зберегтися навіть після її завершення.

У ISW вважають, що подібна риторика свідчить про прагнення Кремля зробити війну частиною довгострокової державної ідеології. Путін також стверджував, що російські добровольці нібито готові й надалі допомагати армії та переживають, що після закінчення бойових дій їхня допомога більше не знадобиться. Таким чином Кремль намагається сформувати образ суспільства, яке нібито добровільно підтримує продовження війни та готове до нових жертв.

Особливу увагу приділили аналітики зустрічі Путіна з депутатами Державної думи. Під час неї російський лідер наголосив, що парламент за останні роки ухвалив майже три тисячі законів, значна частина яких пов'язана із забезпеченням війни, підтримкою оборонної промисловості та інтеграцією окупованих територій України до складу Росії.

За оцінкою ISW, подібні заяви мають відразу кілька цілей. По-перше, Путін демонструє єдність влади перед парламентськими виборами. По-друге, він прагне перекласти політичну відповідальність за продовження дорогої війни не лише на себе, а й на депутатів, а також на все російське суспільство, представляючи їх повноцінними учасниками ухвалених Кремлем рішень.

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