Путин готовит серьезную атаку: эксперт ошеломил сценарием

Западные и украинские чиновники разных уровней предупреждают, что Россия готовит нападение на страны НАТО. Эксперты называли определенные сигналы, указывающие на подготовку.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что наземных операций РФ против НАТО не будет. По его словам, россияне к таким атакам не готовы.

"Гибридные там, возможно, какие-то мелкие, возможно, а реально широкомасштабных наступательных операций — нет времени на развертывание. Чтобы организовать масштабную операцию, им нужно как минимум перебросить войска на создаваемую ими площадку", — отметил эксперт.

По его словам, для того чтобы хоть как-то угрожать натовским войскам, России нужно усилить по меньшей мере Московский и Ленинградский округа. Эксперт отметил, что угроз наземных операций для НАТО со стороны РФ в ближайшие годы нет.

"Наземная операция, скорее всего, даже не предусматривается. Возможно, воздушная операция, но она уже идет. Вот те, кто говорят о том, что Россия будет проверять действие пятой статьи НАТО, так она уже пробует. Она уже не просто пробует, она уже активно ведет, а скоро может нанести серьезный удар, преимущественно воздушный”, — заметил Свитан.

По словам эксперта, вскоре возможны российские удары разного уровня плотности в основном по странам Балтии — Эстония, Литва, Латвия, Польша, также Швеция, Финляндия, Норвегия.

"Главное быть готовым противодействовать. Причем сразу, не ждать, пока там разовьется ситуация, пока она эскалируется, бояться эскалации и так далее. Это же не самолеты будут лететь, а будут залетать аэроцели разного уровня. Кроме того, что их сбивать надо, надо нанести удар по Москве сразу. Как только будет обозначено, что именно Москва приняла решение на нанесение даже удара каким-то дроном”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Путина завершить войну даже без Донбасса.



