Путін готує серйозну атаку: експерт приголомшив сценарієм

Західні та українські посадовці різних рівнів попереджають, Росія готує напад на країни НАТО. Експерти називали певні сигнали, які вказують на підготовку.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що наземних операцій РФ проти НАТО не буде. За його словами, росіяни до таких атак не готові.

“Гібридні там, можливо, якісь дрібні, можливо, а реально широкомасштабних наступальних операцій — немає часу на розгортання. Щоб організувати масштабну операцію, їм треба як мінімум перекинути війська на майданчик, який вони створюють”, — зазначив експерт.

За його словами, для того, щоб хоч якось погрожувати натівським військам, Росії потрібно посилити щонайменше Московський та Ленінградський округи. Експерт зазначив, що загроз наземних операцій для НАТО з боку РФ на найближчі роки немає.

"Наземна операція, швидше за все, навіть не передбачається. Можливо, повітряна операція, але вона вже йде. Ось ті, хто говорять про те, що Росія перевірятиме дію п'ятої статті НАТО, так вона вже пробує. Вона вже не просто пробує, вона вже активно веде, а скоро може завдати серйозного удару, переважно повітряного”, — зауважив Світан.

За словами експерта незабаром можливі російські удари різного рівня щільності в основному по країнах Балтії — Естонія, Литва, Латвія, Польща, також Швеція, Фінляндія, Норвегія.

“Головне бути готовим протидіяти. Причому відразу, не чекати, поки там розвинеться ситуація, поки вона ескалується, боятися ескалації і так далі. Це ж не літаки летітимуть, а залітатимуть аероцілі різного рівня. Крім того, що їх збивати треба, треба завдати удару по Москві відразу. Як тільки буде зазначено, що саме Москва прийняла рішення на завдання навіть удару якимось дроном”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Путіна завершити війну навіть без Донбасу.



