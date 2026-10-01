Путин готовит страшный удар для своего топ-пропагандиста Соловьева: детали скандала

Российские власти продолжают направлять значительные бюджетные средства на государственные медиаструктуры. В проекте бюджета РФ на 2027 год на раздел "Средства массовой информации" заложено 145,35 млрд рублей. В общей сложности в течение 2027-2029 годов на эту сферу планируют потратить 339,37 млрд рублей. Об этом сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на бюджетные документы.

Владимир Соловьев. Фото: из открытых источников

Среди получателей финансирования — структуры RT, ВГТРК, Первого канала, а также компания, которая является основателем Соловьев LIVE. В частности, для ВГТРК в 2027 году предусмотрено 25,05 млрд. рублей на деятельность, производство и трансляцию программ, международную работу и содержание зарубежных корреспондентских пунктов.

Отдельно в бюджете предусмотрено 30,69 млрд рублей для АНО "ТВ-Новости", управляющей RT. Эти средства должны пойти на создание и распространение медиапродукции в России и за границей. Для Первого канала также предусмотрено государственное финансирование, в частности на производство и приобретение телевизионного контента.

В то же время, финансирование "Соловьев LIVE" имеет другую динамику. Компании "Штрихкод", являющейся основателем телеканала, в 2027 году планируют выделить 1,5 млрд рублей. В бюджетных графах на 2028 и 2029 годы соответствующие суммы пока не указаны. Это может свидетельствовать о пересмотре структуры поддержки отдельных медиапроектов, однако окончательные параметры бюджета могут изменяться

При этом увеличение расходов на медиа происходит на фоне значительной бюджетной нагрузки из-за войны войны. По данным Reuters, в проекте российского бюджета на 2027 год расходы на оборону планируют поднять до 17,1 трлн рублей, в то же время предполагают сокращение расходов на ряд социальных направлений.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия решила выслать сотрудников дипломатических представительств Венгрии в ответ на решение Будапешта в отношении российских дипломатов. Москва заявила о зеркальных мерах после того, как венгерская сторона объявила о выдворении десяти представителей РФ.