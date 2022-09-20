Путин готовит заявление по войне в Украине: что известно

Президент России Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу так называемых "референдумов" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "РБК".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным издания, эту информацию подтвердили три источника, близких к администрации российского президента. Выступление ожидается до конца дня, что именно скажет Путин, собеседникам "РБК" неизвестно. При этом, исходя из тех заявлений, которые сегодня на протяжении всего дня делали спикеры Кремля, в России придумали как объявить официально войну Украине и запустить процесс всеобщей мобилизации. Ведь фактически, объявив ряд областей Украины территорией России Кремль будет считать операции ВСУ по деоккупации захваченных территорий атакой на территорию России.

Так, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев фактически раскрыл планы Кремля с идеей экстренно провести референдумы на оккупированных частях Донбасса и Херсонщине о присоединения их к России. Опальный политик заявил, что после проведения псевдореферндумов продолжение боевых действий станет поводом для России говорить о нападении Украины на территорию РФ, что даст возможность Кремлю объявить войну.

РосСМИ уже даже предоставили данные якобы "опросов" вхождения в состав России. Исходя из "опроса" якобы поддерживают 94% жителей "ДНР", 93% жителей "ЛНР", в Запорожской области 87% и в Херсонской 80%.

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