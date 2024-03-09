Путин готовится к еще одной войне: в ISW раскрыли детали

Страна-агрессор уже не скрывает того, что активно готовится к противостоянию с НАТО в долгосрочной перспективе. Хотя Москва серьезно потратилась на войну против Украины, она также имеет достаточно запасов для подготовки к конфронтации с Альянсом в регионе Балтийского моря. Как передаёт портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны, который ссылается на данные литовской разведки.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как указывается, Россия перебросила силы и средства из своих западных приграничных районов в Украину. Из-за этого РФ вынуждена все больше полагаться на воздушные и военно-морские возможности для сдерживания на восточном фланге НАТО.

Отмечается, что в прошлом году Россия впервые развернула на Ладожском озере под Санкт-Петербургом корабли-ракетоносцы "Калибров". Вероятно, это было сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО. Кроме того, страна-агрессор увеличила количество полетов тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтийским морем от нуля до пяти.

При этом, по данным Служба внешней разведки Эстонии, российские военные формируют Ленинградский военный округ (LVO) и Московский военный округ (MVO) частично для борьбы с Финляндией и НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин снова угрожает НАТО ядерной войной: в США отреагировали.

Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО начинает масштабные учения у границ РФ: в чем их уникальность.

Ранее "Комментарии" писали — президент Франции Эммануэль Макрон, всколыхнувший всех своим заявлением о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, собирает по этому поводу лидеров парламентских партий своей страны. По данным издания Le Figaro, Елисейский дворец разослал соответствующее приглашение лидерам партий на 7 марта. Тем временем всё чаще в Альянсе озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.



