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Путин снова угрожает НАТО ядерной войной: в США отреагировали

В США дали понять, что ядерные угрозы Кремля - это просто пропаганда

сегодня, 08:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия не собирается применять ядерное оружие, несмотря на недавние угрозы диктатора Владимира Путина в адрес НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Путин снова угрожает НАТО ядерной войной: в США отреагировали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Дипломат считает, что подобная риторика "безответственна и неуместна для ядерной державы и несовместима с тем, как любая ядерная держава должна публично говорить об использовании такого оружия".

Он отметил, что США не видят причину менять позицию своих ядерных сил. 

"И я бы просто отметил, как я всегда отмечаю, как ясно дал понять президент, мы не отправляем солдат в Украину", — заявил Миллер.

Отметим, ранее также в НАТО отреагировали на ядерные угрозы Владимира Путина. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности применения ядерного оружия в случае отправки войск НАТО в Украину есть очередным "психологическим запугиванием", которое не стоит воспринимать всерьез.

В то же время ожидаемо сдержанно на ядерные угрозы российского диктатора отреагировал Пекин. В Министерстве иностранных дел КНР отметили, что в ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность. В Китае отметили, что необходимо работать вместе для снижения напряженности и стратегических рисков. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай предложил крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение: в чем его особенность.

Также издание "Комментарии" сообщало – пошли угрозы: Путин рассказал, что будет, если в Украину отправят войска из стран НАТО.




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